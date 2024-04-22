За три месяца россияне потратили на новые китайские автомобили почти 700 миллиардов рублей

В марте 2024 года в России продали новых легковых автомобилей на 477 миллиардов рублей. 301,7 миллиарда из этой суммы пришлось на машины китайских марок. Всего за первый квартал автомобили из Поднебесной дали выручку в 687,4 миллиарда, сообщает «Автостат Инфо».
- Лидером по объёмам выручки и в марте, и за все три месяца среди китайских брендов стал Geely: оборот от реализации его машин составил 54,8 и 131,3 миллиарда соответственно. Далее в месячном рейтинге идут Haval, Chery, Li Xiang, Changan, Exeed, Voyah, Tank, Omoda и Zeekr, сгенерировавшие доход от 40,7 до 9,8 миллиарда рублей. При этом ни один из них по итогам квартала не преодолел отметку в 100 миллиардов.
- Самой доходной китайской моделью уже несколько месяцев подряд остаётся Geely Monjaro: за квартал россияне потратили на такие вседорожники 64 миллиарда рублей. За ним в мартовском рейтинге идут Li Xiang L9, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro Max и Li Xiang L7.
- В топе марок без учёта страны происхождения первое место также принадлежит Geely и её Monjaro. Российская Lada оказалась на втором месте с суммарным результатом в 107,3 миллиарда рублей. Из них 41,1 миллиарда пришлось на Granta, 36,3 миллиарда — на Vesta. Всего россияне потратили за квартал на новые машины свыше 1 триллиона рублей.
Средняя стоимость автомобилей в нашей стране продолжает снижаться несколько месяцев подряд, однако отдельные модели дорожают. По данным аналитиков Авто.ру, в марте первую десятку моделей, цены на которые поднялись сильнее всего, составили исключительно машины, официально не представленные на российском рынке. На первом месте оказался кроссовер Volkswagen Tayron, стоимость которого увеличилась сразу на 10,4 процента.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру