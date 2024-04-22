За три месяца россияне потратили на новые китайские автомобили почти 700 миллиардов рублей

В топе марок без учёта страны происхождения первое место также принадлежит Geely и её Monjaro. Российская Lada оказалась на втором месте с суммарным результатом в 107,3 миллиарда рублей. Из них 41,1 миллиарда пришлось на Granta, 36,3 миллиарда — на Vesta. Всего россияне потратили за квартал на новые машины свыше 1 триллиона рублей.

Средняя стоимость автомобилей в нашей стране продолжает снижаться несколько месяцев подряд, однако отдельные модели дорожают. По данным аналитиков Авто.ру, в марте первую десятку моделей, цены на которые поднялись сильнее всего, составили исключительно машины, официально не представленные на российском рынке. На первом месте оказался кроссовер Volkswagen Tayron, стоимость которого увеличилась сразу на 10,4 процента.