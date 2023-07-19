90 процентов автомобилей с пробегом в России продаётся «всерую», заявили дилеры

Эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что через дилерские центры совершается только 10% сделок на вторичном автомобильном рынке. Объём самого рынка по их прогнозам к концу 2023 года составит до 6 миллионов автомобилей. При этом перевод купли-продажи подержанных машин на официальные рельсы может принести в бюджет государства сотни миллиардов рублей.