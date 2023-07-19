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90 процентов автомобилей с пробегом в России продаётся «всерую», заявили дилеры

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что через дилерские центры совершается только 10% сделок на вторичном автомобильном рынке. Объём самого рынка по их прогнозам к концу 2023 года составит до 6 миллионов автомобилей. При этом перевод купли-продажи подержанных машин на официальные рельсы может принести в бюджет государства сотни миллиардов рублей.

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Инфографика: РОАД

  • Как заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин, по числу сделок с подержанными автомобилями в дилерских центрах Россия заметно отстаёт от прочих стран: к примеру, в Японии через автосалоны проходит до 90% таких продаж, а в Великобритании — до 70%.
  • Дилеры с каждой продажи платят налоги, а если сделки совершаются между физическими лицами, отследить их на предмет положенных выплат гораздо сложнее. Основным препятствием к участию дилерских центров в работе вторичного рынка РОАД считает так называемый «двойной НДС» — принцип двойного налогообложения при сделках между юридическими лицами. Как правило, эта дополнительная выплата возлагается на конечного покупателя, что увеличивает стоимость подержанной машины у дилера примерно на 20%.
  • Дилерская ассоциация предлагает отменить практику «двойного НДС» при продаже подержанных автомобилей, что, по мнению РОАД, сделает рынок более цивилизованным и прозрачным. Увеличение доли дилерских сделок приведёт к росту налоговых сборов: по прогнозам экспертов, если отменить «двойной НДС» сейчас, то к концу десятилетия бюджет получит дополнительно более 300 миллиардов рублей.

Законопроект на эту тему разработан Советом Федерации в апреле прошлого года. Сейчас, по словам Алексея Подщеколдина, он почти готов к внесению в Госдуму, но когда именно проект будет рассмотрен, не уточняется.

Предпочтёте купить пробежный автомобиль у дилера или напрямую у владельца?

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