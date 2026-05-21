В апреле 2026 года рынок автомобилей с пробегом в Москве и Московской области начал заметно меняться. После мартовского роста средняя стоимость машин у части продавцов пошла вниз, а сроки продажи сократились практически во всех сегментах. Одновременно вырос интерес покупателей к объявлениям: просмотры, добавления в избранное и открытия контактов на Авто.ру увеличились.
Цены на машины снижаются у всех продавцов
Сильнее всего цены снизились у профессиональных продавцов. По данным отчёта «Авто.ру Бизнес», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте сократилась с 4,13 млн рублей в марте до 3,8 млн рублей в апреле. Таким образом, за месяц снижение превысило 327 тыс. рублей.
У автодилеров коррекция оказалась менее заметной: средняя цена автомобиля с пробегом снизилась с 3,4 млн до 3,38 млн рублей.
У частных продавцов рынок практически перестал расти: в апреле средняя стоимость автомобиля составила 2,03 млн рублей против 2,04 млн месяцем ранее.
При этом средневзвешенная стоимость автомобилей по всем категориям продавцов немного выросла — с 2,27 млн до 2,29 млн рублей. Спрос смещается в сторону более дорогих автомобилей, несмотря на локальное снижение цен.
Автомобили начали продаваться быстрее
Одновременно рынок ускорился по срокам продажи автомобилей.
- У автодилеров средний срок продажи снизился с 32 до 29 дней — это минимальный показатель за последний год. Фактически дилерские автомобили сейчас продаются быстрее всего на рынке.
- У профессиональных продавцов срок продажи также сократился — с 33 до 29 дней.
- Самые длинные сроки по-прежнему сохраняются у частников. Несмотря на снижение показателя со 127 до 107 дней, продажи всё ещё заметно медленнее, чем год назад, когда автомобили в среднем находились в продаже от 78 до 90 дней.
Сокращение сроков продажи говорит об оживлении рынка и усилении конкуренции между продавцами.
Hyundai Creta стала одной из самых ликвидных машин
Среди популярных моделей в возрасте от трёх до девяти лет быстрее всего в Москве и Подмосковье продаётся Kia Ceed: 1,5 млн рублей и всего 35 дней. Одной из самых быстро продающихся машин также стала Hyundai Creta. Средний срок публикации (ССП) объявления составляет всего 38 дней при средней стоимости автомобиля 1,84 млн рублей.
Высокий спрос сохраняется и на Kia Rio. При средней цене в 1,29 млн рублей автомобили продаются примерно за 55 дней.
Volkswagen Tiguan со средней стоимостью около 2,84 млн рублей также остаётся одним из наиболее ликвидных кроссоверов — такие машины находятся в продаже менее двух месяцев.
Модель автомобиля
Средняя цена, руб.
Срок публикации, дни
Kia Ceed
1 512 375
35
Hyundai Creta
1 836 982
38
Kia Rio
1 291 476
55
Volkswagen Tiguan
2 836 707
56
Lada Granta
699 904
62
Volkswagen Polo
1 187 615
68
Hyundai Solaris
1 215 793
69
BMW 3er
3 405 039
74
BMW X5
6 927 682
80
Toyota Camry
2 843 758
81
BMW 5er
4 270 456
88
При этом премиальные BMW продаются значительно дольше. BMW 5 Series стоимостью 4,27 млн рублей остаётся в публикации около 88 дней, а BMW X5 за 6,93 млн рублей — примерно 80 дней. Это указывает на снижение активности покупателей в дорогом сегменте вторичного рынка.
Какие машины с пробегом чаще ищут в Москве
Самый крупный сегмент рынка — автомобили до 3 млн рублей. Наибольшая активность покупателей сейчас сосредоточена в сегменте автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 3 млн рублей. На него приходится 25% всех объявлений и столько же просмотров с телефонов контактов продавцов-дилеров. Вторым по объёму стал сегмент от 800 тыс. до 1,5 млн рублей — 22% объявлений и 21% интереса пользователей.
При этом в более дорогих категориях появились признаки дефицита предложения. Так, в сегменте автомобилей стоимостью 3–5 млн рублей доля просмотров оказалась выше доли объявлений — 13% против 12%. Аналогичная ситуация наблюдается и в диапазоне 5–7 млн рублей.
У бюджетных автомобилей стоимостью до 300 тыс. рублей спрос также немного превышает предложение: 9% просмотров против 8% объявлений.
Дополнительным признаком оживления рынка стала активность пользователей Авто.ру в апреле по сравнению с предыдущими периодами.
- Просмотры дилерских объявлений выросли на 18%.
- Добавления автомобилей в избранное увеличились на 34%.
- Открытия контактов продавцов участились на 33%.
Рост этих показателей говорит о возвращении покупателей на рынок после осторожного начала года. Уточним, что показатели растут второй месяц подряд и, возможно, мы увидим рост и по итогам мая.
На обложке: Hyundai Creta