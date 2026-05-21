Цены на машины снижаются у всех продавцов

Сильнее всего цены снизились у профессиональных продавцов. По данным отчёта «Авто.ру Бизнес», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте сократилась с 4,13 млн рублей в марте до 3,8 млн рублей в апреле. Таким образом, за месяц снижение превысило 327 тыс. рублей.

У автодилеров коррекция оказалась менее заметной: средняя цена автомобиля с пробегом снизилась с 3,4 млн до 3,38 млн рублей.

У частных продавцов рынок практически перестал расти: в апреле средняя стоимость автомобиля составила 2,03 млн рублей против 2,04 млн месяцем ранее.