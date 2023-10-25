Законопроект об отмене двойного НДС при продаже машины принят в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий отмену двойного НДС при продаже автомобиля на вторичном рынке. Мера, в первую очередь, направлена на поддержку дилеров, а работать она будет в сегменте CBBC-сделок (client to business to business to client). Об этом сообщает Ассоциация РОАД.