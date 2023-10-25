Законопроект об отмене двойного НДС при продаже машины принят в первом чтении

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий отмену двойного НДС при продаже автомобиля на вторичном рынке. Мера, в первую очередь, направлена на поддержку дилеров, а работать она будет в сегменте CBBC-сделок (client to business to business to client). Об этом сообщает Ассоциация РОАД.
- Глава ассоциации Алексей Пощеколдин отметил, что дилеры надеются на окончательное принятие законопроекта, так как нововведение «позволит повысить прозрачность авторынка, улучшить качество услуг для потребителя и значительно увеличить объём налоговых поступлений в бюджет».
- Предполагается, что новый закон будет работать в ситуациях, когда владелец сдаёт автомобиль в трейд-ин в Москве, но из-за отсутствия спроса дилер отправляет машину в регионы. В этом случае региональный дилер обязан заплатить НДС. Второй раз налог начисляется при передаче техники непосредственно покупателю. Всё это отражается в окончательной цене подержанного транспортного средства.
Ранее в Госдуме предлагали ввести 50-процентную скидку на транспортный налог для водителей, не нарушающих ПДД. Однако в правительстве эта идея поддержки не нашла. Ожидается, что после отрицательного отзыва проект будет отозван.
Если закон будет принят, станут автомобили дешевле, как думаете?
Да, верю в честность дилеров
Нет, опять вырастут
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