Законопослушным водителям предложили уменьшить транспортный налог

В России предложили ввести скидку в 50% на транспортный налог для водителей, не нарушающих ПДД. Уже подготовленный на эту тему законопроект, как пишет ТАСС, отправлен на отзыв в правительство. Его авторы считают, что законопослушные автомобилисты заслуживают финансовых бонусов.
- Законопроектом предлагается отслеживать нарушения ПДД, совершённые водителями автомобилей и мотоциклов. Если за налоговый период на гражданине не будет числиться ни одного нарушения, у него появится возможность заплатить только половину транспортного налога за этот период.
- Авторы законопроекта заявили, что это положение мотивирует профессиональных водителей быть аккуратнее и избегать опасных ситуаций, а для рядовых автомобилистов станет приятным бонусом. Кроме того, инициатива должна повысить культуру вождения в целом.
- Дальнейшая судьба законопроекта будет определена отзывом правительства, который он должен получить.
Ещё в мае нынешнего года на рассмотрение в правительство был отправлен похожий проект, которым предлагалось на федеральном уровне полностью освободить от транспортного налога новые категории граждан. В их числе упоминались многодетные родители и люди, воспитывающие детей в одиночку.
Замотивирует такая скидка меньше нарушать?
Конечно, особенно тех, у кого мощные и дорогие машины
Нет, выгода копеечная
Нарушать и без скидок нельзя
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру