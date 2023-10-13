Законопослушным водителям предложили уменьшить транспортный налог

В России предложили ввести скидку в 50% на транспортный налог для водителей, не нарушающих ПДД. Уже подготовленный на эту тему законопроект, как пишет ТАСС, отправлен на отзыв в правительство. Его авторы считают, что законопослушные автомобилисты заслуживают финансовых бонусов.