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Законопослушным водителям предложили уменьшить транспортный налог

Законопроект о 50-процентной скидке для водителей, не нарушающих ПДД, направлен на отзыв в правительство
Новости
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В России предложили ввести скидку в 50% на транспортный налог для водителей, не нарушающих ПДД. Уже подготовленный на эту тему законопроект, как пишет ТАСС, отправлен на отзыв в правительство. Его авторы считают, что законопослушные автомобилисты заслуживают финансовых бонусов.

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  • Законопроектом предлагается отслеживать нарушения ПДД, совершённые водителями автомобилей и мотоциклов. Если за налоговый период на гражданине не будет числиться ни одного нарушения, у него появится возможность заплатить только половину транспортного налога за этот период.
  • Авторы законопроекта заявили, что это положение мотивирует профессиональных водителей быть аккуратнее и избегать опасных ситуаций, а для рядовых автомобилистов станет приятным бонусом. Кроме того, инициатива должна повысить культуру вождения в целом.
  • Дальнейшая судьба законопроекта будет определена отзывом правительства, который он должен получить.

Ещё в мае нынешнего года на рассмотрение в правительство был отправлен похожий проект, которым предлагалось на федеральном уровне полностью освободить от транспортного налога новые категории граждан. В их числе упоминались многодетные родители и люди, воспитывающие детей в одиночку.

Замотивирует такая скидка меньше нарушать?

Конечно, особенно тех, у кого мощные и дорогие машины
Нет, выгода копеечная
Нарушать и без скидок нельзя

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Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру

#Налоги и страхование
Комментарии
Комментарии3
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13 октября 2023
Отменить пора вообще транспортный налог!!!
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13 октября 2023
Транспортный налог нужно убрать из нашей жизни!
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13 октября 2023
Отменить вообще транспортный налог! Медведев пусть за свои слова отвечает , когда обещал включить его в стоимость бензина !!! А теперь по факту что ???
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