Что делать, если не приходит налог на машину
Бывает так, что у человека есть в собственности автомобиль, но в установленный срок ему почему-то не пришёл налог на машину. Чем это грозит автовладельцу? Разбираем, как начисляется транспортный налог, когда должно прийти уведомление о нём и как оплатить налоговую задолженность. А ещё выясняем, почему не приходит налог на машину и можно ли не платить его в такой ситуации.
Что такое транспортный налог
Мы уже подробно рассказывали о налоге на авто, но кратко напомним основные моменты. Его оплачивают собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в России. Это прописано в Налоговом кодексе РФ, в статье 358. Объектом налогообложения считаются не только автомобили, но и мотоциклы с мотороллерами. Уведомление придёт на следующий год после постановки машины на учёт в ГИБДД — дорожная инспекция сама передаст данные о новом собственнике в ФНС. «Дорожный налог» (считается, что собранные средства идут на содержание дорожной инфраструктуры) начисляется за машину, даже если она не ездит, а просто стоит в гараже. Налоговая ставка рассчитывается с учётом нескольких факторов, среди которых мощность двигателя и регион регистрации машины. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на льготы — это зависит от региональных правил.
В какой срок нужно оплатить налог на транспорт
Транспортный налог оплачивается за прошедший период, поэтому если автомобиль куплен в 2023 году, платить придётся только в 2024-м. Обычно налоговое уведомление формируется без участия владельца машины. Информацию о начисленном налоге можно ожидать до 1 ноября. Сведения появляются в личном кабинете налогоплательщика на сайте или приложении ФНС, дублируются на Госуслугах и рассылаются по почте заказными письмами. Всё ради того, чтобы автомобилисты успели оплатить начисление в установленный срок — до 1 декабря.
Почему не пришёл налог на машину
Бывает, что система даёт сбой: машина есть, а уведомление в положенный срок не пришло. Почему не приходит налог на автомобиль и что делать в такой ситуации?
Причиной, по которой по почте не пришла квитанция, может стать переход налоговой на электронный документооборот или банальная утеря письма. Если дело в отказе ФНС от бумажных носителей, то автовладелец имеет право попросить продолжить уведомлять его привычным способом. Он может отправить заявку через свой аккаунт на сайте налоговой и продолжать получать обычные письма.
Также проблема может быть в ошибке в системе или базе данных, а ещё — в смене места жительства собственника машины. Но в чём бы ни была причина отсутствия уведомления, платить налог всё равно придётся: отсутствие напоминания не освобождает от этого обязательства. Поэтому лучше не ждать 1 декабря, а проверить начисление самостоятельно.
Что делать, если транспортный налог не пришёл
Редкий, но возможный случай — отсутствие не только оповещения о налоге, но и данных о его начислении. Однако это не значит, что платить его теперь не нужно. Куда обращаться в этом случае? Лучше сразу после 1 ноября отправиться в ФНС. Это можно сделать лично или через электронную форму обращения. Необходимо сообщить, что «в налоговой нет данных по моему автомобилю». К заявке придётся приложить документы на автомобиль и данные владельца.
Как проверить налог на машину
Мы уже рассказывали, как узнать налог на машину, поэтому напомним только основные моменты. Самый верный способ — обратиться на сайт ФНС или воспользоваться приложением «Налоги ФЛ». Информацию нельзя получить без регистрации, поэтому необходимо завести личный кабинет. На сервисах ФНС можно самостоятельно сформировать квитанцию и оплатить её.
Получить консультацию по налогам и оплатить их можно также в МФЦ. Кроме того, информация о начислениях отображается на Госуслугах — для этого необходимо включить «Налоговые уведомления». Если под рукой есть номер квитанции, её можно оплатить на портале. Многие банковские приложения тоже сообщают о новых налогах и позволяют их сразу же оплатить.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Если владелец автомобиля из-за отсутствия уведомления не стал платить транспортный налог, то после 1 декабря налоговая инспекция будет начислять пени за просроченный платёж. Узнать их размер просто: сумму налога нужно сначала умножить на 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, а потом — на количество дней просрочки.
Кроме того, если водитель продолжает игнорировать платёж, то налоговая наложит штраф. Он составит 20% от суммы налога, как того требует статья 122 НК РФ. А если служба углядит «злой умысел» и сознательное уклонение от уплаты, штраф увеличится до 40%.
Также при задолженности более 30 000 рублей ведомство может наложить запрет на выезд из страны по статье 67 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также арестовать автомобиль или счёт в банке, откуда деньги спишут принудительно.
Итак, совсем коротко
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– Если не пришёл транспортный налог, это не значит, что его можно не оплачивать.
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– Переход на электронный документооборот налоговой инспекции, сбои в работе почты и ошибки баз данных — вот лишь несколько причин, почему не приходят налоги на машину в бумажном виде.
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– Проверить налоги можно на сайте и в приложении ФНС или на Госуслугах.
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– Если информации о налоге нет, то нужно обратиться за разъяснениями в налоговую через форму обратной связи или лично.
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– Если не оплатить налог вовремя, на сумму начислят пени, выпишут штраф или арестуют банковский счёт.
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