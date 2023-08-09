Почему не пришёл налог на машину

Бывает, что система даёт сбой: машина есть, а уведомление в положенный срок не пришло. Почему не приходит налог на автомобиль и что делать в такой ситуации?

Причиной, по которой по почте не пришла квитанция, может стать переход налоговой на электронный документооборот или банальная утеря письма. Если дело в отказе ФНС от бумажных носителей, то автовладелец имеет право попросить продолжить уведомлять его привычным способом. Он может отправить заявку через свой аккаунт на сайте налоговой и продолжать получать обычные письма.

Также проблема может быть в ошибке в системе или базе данных, а ещё — в смене места жительства собственника машины. Но в чём бы ни была причина отсутствия уведомления, платить налог всё равно придётся: отсутствие напоминания не освобождает от этого обязательства. Поэтому лучше не ждать 1 декабря, а проверить начисление самостоятельно.