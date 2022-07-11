АвтоВАЗ продолжает работать над преемником Lada Granta

В рамках проекта новой модели АвтоВАЗ успел дойти до стадии сборки ходовых прототипов. Один из них доставлен на тестовый полигон. Было изготовлено несколько десятков опытных кузовов (как седан, так и универсал): они сейчас хранятся в заводском инжиниринговом центре. Наконец, прошли этап пусконаладки линии сборки шасси и кузова: утверждается, что они готовы к работе.