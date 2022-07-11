АвтоВАЗ продолжает работать над преемником Lada Granta

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Глава АвтоВАЗа рассказал о новинках 2022 года
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АвтоВАЗ пока не свернул работу над проектом совершенно новой модели класса B, которую ранее называли преемником Lada Granta. По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», модель планируется переработать под силовой агрегат от альтернативных поставщиков. Прочие перспективные проекты поставлены на паузу, их будущее неизвестно.
В марте 2022 года прежнему руководителю АвтоВАЗа Николя Мору уже показывали предсерийный образец нового седана. Тогда также сообщалось, что на предприятии начали собирать ходовые прототипы для дорожных испытаний.
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