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АвтоВАЗ продолжает работать над преемником Lada Granta

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ пока не свернул работу над проектом совершенно новой модели класса B, которую ранее называли преемником Lada Granta. По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», модель планируется переработать под силовой агрегат от альтернативных поставщиков. Прочие перспективные проекты поставлены на паузу, их будущее неизвестно.

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  • В рамках проекта новой модели АвтоВАЗ успел дойти до стадии сборки ходовых прототипов. Один из них доставлен на тестовый полигон. Было изготовлено несколько десятков опытных кузовов (как седан, так и универсал): они сейчас хранятся в заводском инжиниринговом центре. Наконец, прошли этап пусконаладки линии сборки шасси и кузова: утверждается, что они готовы к работе.
  • Новый автомобиль проектировался с учётом активного использования зарубежных комплектующих (по всей видимости, поставщиком должна была стать Renault). Сейчас на АвтоВАЗе обдумывают перспективы импортозамещения компонентов, включая силовой агрегат, однако перепроектирование будущей новинки займёт много времени.
  • На 21 неделю нынешнего года на АвтоВАЗе был запланирован запуск сборки Renault Logan и Sandero нового поколения в версии для российского рынка. Проект был готов полностью, однако сейчас, вероятно, воплощён уже не будет. Скорее всего, аналогичная судьба постигнет и так называемую новую «Ниву».

В марте 2022 года прежнему руководителю АвтоВАЗа Николя Мору уже показывали предсерийный образец нового седана. Тогда также сообщалось, что на предприятии начали собирать ходовые прототипы для дорожных испытаний.

А вы ждали новинок от АвтоВАЗа?

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