АвтоВАЗ готовит упрощённую версию Lada Niva Travel

К списку автомобилей, которые АвтоВАЗ рассчитывает выпускать в упрощённом варианте, присоединилась Niva Travel. Как пишут в сообществе Avtograd news, опытную партию таких внедорожников уже собрали.
- Разработка упрощённой модификации Niva Travel позволит АвтоВАЗу продолжить выпуск модели в условиях дефицита комплектующих. По данным сообщества, модель лишится «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Кроме того, на Travel будут устанавливать тот же блок ЭБУ, что и на Lada Granta.
- Источники сообщества утверждают, что перед уходом на майские каникулы АвтоВАЗ выпустил 25 таких автомобилей. Однако, по данным канала «Русский автомобиль», их было гораздо меньше — только 8 экземпляров. В продажу эти внедорожники не попадут: они предназначены для прохождения сертификационных процедур.
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АвтоВАЗ пока не раскрывал деталей комплектаций упрощённых версий своих моделей. Выпускать их на российский рынок официально можно будет после принятия новой версии Технического регламента. Пока изменениям, которые допускают производство автомобилей без ряда электронных компонентов, подверглась только версия документа для ЕАЭС. Доработанный Техрегламент, общий для России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана, вступил в силу 25 апреля и будет действовать до 1 февраля.
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