Оставить коммент

Ателье Brabus выпустило 900-сильный катер с грилем и мини-баром

АвтоВАЗ готовит упрощённую версию Lada Niva Travel

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

К списку автомобилей, которые АвтоВАЗ рассчитывает выпускать в упрощённом варианте, присоединилась Niva Travel. Как пишут в сообществе Avtograd news, опытную партию таких внедорожников уже собрали.

Читайте нас в Дзене!
  • Разработка упрощённой модификации Niva Travel позволит АвтоВАЗу продолжить выпуск модели в условиях дефицита комплектующих. По данным сообщества, модель лишится «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Кроме того, на Travel будут устанавливать тот же блок ЭБУ, что и на Lada Granta.
  • Источники сообщества утверждают, что перед уходом на майские каникулы АвтоВАЗ выпустил 25 таких автомобилей. Однако, по данным канала «Русский автомобиль», их было гораздо меньше — только 8 экземпляров. В продажу эти внедорожники не попадут: они предназначены для прохождения сертификационных процедур.

АвтоВАЗ пока не раскрывал деталей комплектаций упрощённых версий своих моделей. Выпускать их на российский рынок официально можно будет после принятия новой версии Технического регламента. Пока изменениям, которые допускают производство автомобилей без ряда электронных компонентов, подверглась только версия документа для ЕАЭС. Доработанный Техрегламент, общий для России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана, вступил в силу 25 апреля и будет действовать до 1 февраля.

Купили бы автомобиль без подушек безопасности?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании