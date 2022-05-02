АвтоВАЗ готовит упрощённую версию Lada Niva Travel

АвтоВАЗ пока не раскрывал деталей комплектаций упрощённых версий своих моделей. Выпускать их на российский рынок официально можно будет после принятия новой версии Технического регламента. Пока изменениям, которые допускают производство автомобилей без ряда электронных компонентов, подверглась только версия документа для ЕАЭС. Доработанный Техрегламент, общий для России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана, вступил в силу 25 апреля и будет действовать до 1 февраля.