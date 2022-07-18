Дилеры АвтоВАЗа могут не получить в августе сразу две модели Lada

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АвтоВАЗ не планирует отгружать в дилерские сети две модели, запуск сборки которых намечен на ближайшие недели. Это Lada Largus и Lada Niva Travel: как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники, завод принимает от дилеров заявки на август только на Lada Granta и Lada Niva Legend.
Неофициальные источники уверяют, что производство Lada Largus может заработать уже на нынешней неделе: во вторник, 19 июля завод намерен приступить к сварке кузовов, а 22 июля возобновит работу сборочный конвейер.
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