Дилеры АвтоВАЗа могут не получить в августе сразу две модели Lada

АвтоВАЗ не планирует отгружать в дилерские сети две модели, запуск сборки которых намечен на ближайшие недели. Это Lada Largus и Lada Niva Travel: как пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники, завод принимает от дилеров заявки на август только на Lada Granta и Lada Niva Legend.