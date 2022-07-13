АвтоВАЗ официально возобновил сборку Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будут только в трёхдверном кузове и только в одной комплектации Classic'22. В целом она похожа на аналогичную комплектацию антикризисной Lada Granta, хотя оборудования в Niva Legend ещё меньше.