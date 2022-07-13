АвтоВАЗ официально возобновил сборку Lada Niva Legend

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АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства внедорожника Lada Niva Legend. Как минимум первое время выпускаться модель будут только в трёхдверном кузове и только в одной комплектации Classic'22. В целом она похожа на аналогичную комплектацию антикризисной Lada Granta, хотя оборудования в Niva Legend ещё меньше.
Накануне АвтоВАЗ объявил о старте сборки Lada Granta в исполнении Cross. Вседорожный универсал стоит минимум 739 900 рублей — это примерно на 40 тысяч дороже стандартной Гранты в этом кузове.
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