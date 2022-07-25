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АвтоВАЗ запустил продажи импортозамещённой «Нивы»

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ запустил продажи новой импортозамещённой модификации внедорожника Niva Legend, которая, как и в случае с Lada Granta, будет именоваться Classic'22. Упрощённая версия модели стоит минимум 796 500 рублей, но на неё распространяется перезапущенная программа льготного автокредитования. В этом случае цена опустится до 647 600 рублей.

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  • Lada Niva Legend Classic'22 поставляется с гидроусилителем руля, в отличие от электроусилителя, применённого на Lada Granta в аналогичной комплектации. Кроме того, внедорожник получил 16-дюймовые штампованные колёса с вседорожной резиной.
  • В комплектацию вошли также электростеклоподъёмники, бортовой компьютер и аудиоподготовка для магнитолы и двух динамиков — она включает в себя проводку и антенну. Наконец, АвтоВАЗ по умолчанию оснастит внедорожник защитой двигателя.
  • В официальном сообщении не упоминаются система АБС, подушка безопасности и «тревожная кнопка». Вероятнее всего, этими компонентами «антикризисный» внедорожник, как и прочие нынешние Lada, не оснащается. Докризисная Lada Niva Legend в комплектации Classic стоила 818 900 рублей. На официальном сайте марки Lada до сих пор упоминаются ещё три комплектации Niva Legend — Luxe (835 900 рублей), Urban (889 900 рублей) и Black (898 900 рублей). Однако информация об этих версиях Lada Niva Legend сопровождается уточнением: «Автомобиль не производится».

Ближайшими новинками от АвтоВАЗа должны стать Lada Largus и Lada Vesta NG. Сборку универсала планируется перезапустить на базе имеющихся запасов комплектующих. Lada Vesta NG, которые вскоре должны появиться у дилеров, — это автомобили, собранные ещё до приостановки производства. В обоих случаях партии машин будут строго лимитированы.

Купите упрощённую Lada Niva?

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