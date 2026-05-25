АвтоВАЗ модернизировал конвейер под высокий спрос на «Ниву»

В рамках модернизации пропускная способность линии сварки кузовов Niva Legend была увеличена с 22 до 30 единиц в час, что обусловлено ростом спроса на модель. Данный сварочный комплекс на текущий момент является одним из наиболее роботизированных на предприятии.

Параллельно завершился второй этап обновления линии окраски кузовов, начатый во время зимнего отпуска. На этом участке заменили теплообменники, насосы, контуры орошения, выпрямители и полностью обновили шкаф управления, что позволило повысить равномерность нанесения катафорезного грунта и улучшить гладкость лакокрасочного покрытия.