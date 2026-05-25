АвтоВАЗ модернизировал конвейер под высокий спрос на «Ниву»

АвтоВАЗ продемонстрировал результаты очередного этапа модернизации производственных мощностей, реализованного в период майского корпоративного отпуска. Основной объём работ был сосредоточен на линиях сварки и окраски внедорожников семейства Lada Niva. Корпоративное издание «На заводе» показало, как работы принял президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
- В рамках модернизации пропускная способность линии сварки кузовов Niva Legend была увеличена с 22 до 30 единиц в час, что обусловлено ростом спроса на модель. Данный сварочный комплекс на текущий момент является одним из наиболее роботизированных на предприятии.
- Параллельно завершился второй этап обновления линии окраски кузовов, начатый во время зимнего отпуска. На этом участке заменили теплообменники, насосы, контуры орошения, выпрямители и полностью обновили шкаф управления, что позволило повысить равномерность нанесения катафорезного грунта и улучшить гладкость лакокрасочного покрытия.
- Проведённые работы направлены в том числе на подготовку к внедрению новых модификаций. Модель Niva Legend готовится к оснащению 8-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, который с конца прошлого года уже устанавливается на Niva Travel.
Официальная премьера модернизированной версии классической «Нивы» запланирована на 3 июня. Ожидается, что кроме нового ДВС автомобиль получит усовершенствованную трансмиссию и модернизированную подвеску.
