АвтоВАЗ модернизировал конвейер под высокий спрос на «Ниву»

В Тольятти теперь выпускают больше «Нив» и лучше их красят
АвтоВАЗ продемонстрировал результаты очередного этапа модернизации производственных мощностей, реализованного в период майского корпоративного отпуска. Основной объём работ был сосредоточен на линиях сварки и окраски внедорожников семейства Lada Niva. Корпоративное издание «На заводе» показало, как работы принял президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

  • В рамках модернизации пропускная способность линии сварки кузовов Niva Legend была увеличена с 22 до 30 единиц в час, что обусловлено ростом спроса на модель. Данный сварочный комплекс на текущий момент является одним из наиболее роботизированных на предприятии.
  • Параллельно завершился второй этап обновления линии окраски кузовов, начатый во время зимнего отпуска. На этом участке заменили теплообменники, насосы, контуры орошения, выпрямители и полностью обновили шкаф управления, что позволило повысить равномерность нанесения катафорезного грунта и улучшить гладкость лакокрасочного покрытия.
  • Проведённые работы направлены в том числе на подготовку к внедрению новых модификаций. Модель Niva Legend готовится к оснащению 8-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, который с конца прошлого года уже устанавливается на Niva Travel.

Официальная премьера модернизированной версии классической «Нивы» запланирована на 3 июня. Ожидается, что кроме нового ДВС автомобиль получит усовершенствованную трансмиссию и модернизированную подвеску. 

Купили бы «Ниву» на повседнев?

Уже
Да
Именно на повседнев — нет
Ни для каких целей не купил(а) бы

#Niva#Автопром#Lada (ВАЗ) Niva Travel#Новинки#LADA (ВАЗ)#Niva Legend
