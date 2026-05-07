АвтоВАЗ запатентовал принципиально новую «Ниву»

Срок окончания разработки модели неизвестен
АвтоВАЗ запатентовал экстерьер концептуального кроссовера T-134, который может стать прообразом Lada Niva нового поколения. Соответствующие изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

  • Кроссовер T-134 с элементами дизайна самой первой «Нивы» анонсировали ещё в 2021-м, но впервые показали в январе 2025-го в рамках визита Владимира Путина на АвтоВАЗ. 
  • О классической «Ниве» в облике концепта напоминает дизайн светотехники, выштамповки на боковых частях (включая «жабры» на задних стойках). Машина также стилизована под трёхдверку за счёт замаскированных ручек задних дверей. Известно, что T-134 создали на платформе «Весты». 
  • Заявка на регистрацию патента была подана ещё в декабре 2025 года, но ФИПС опубликовал его 6 мая. Технической информации в документе не содержится. Авторами дизайна указаны Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.
  • АвтоВАЗ пока не озвучил конкретных планов и сроков появления новой серийной «Нивы» по проекту T-134. 

Ранее АвтоВАЗ представил цветовые варианты кроссовера Lada Azimut, который должен поступить в продажу в этом году. Всего в гамму войдёт восемь цветов, включая достаточно яркие.

Вам нравится облик T-134?

Да
Не очень
Не могу определиться

#LADA (ВАЗ) Niva#Патенты#LADA (ВАЗ)
1 ч. назад
Ничего себе, какая красивая Нива! Я влюбился в эту машину😍
2
1 ч. назад
Ждём, когда её запустят в производство! ❤️‍🔥
18 мин. назад
Знакомые черты Дастера, а что внутри?
1
11 мин. назад
Внешний вид вполне устраивает, какая будет цена?
1

