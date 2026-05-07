АвтоВАЗ запатентовал принципиально новую «Ниву»

О классической «Ниве» в облике концепта напоминает дизайн светотехники, выштамповки на боковых частях (включая «жабры» на задних стойках). Машина также стилизована под трёхдверку за счёт замаскированных ручек задних дверей. Известно, что T-134 создали на платформе «Весты».

Заявка на регистрацию патента была подана ещё в декабре 2025 года, но ФИПС опубликовал его 6 мая. Технической информации в документе не содержится. Авторами дизайна указаны Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.