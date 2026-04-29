АвтоВАЗ потратит больше полумиллиарда рублей на модернизацию производства

Тольяттинский автогигант озвучил планы на период корпоративного отпуска с 1 по 13 мая. Предприятие рассчитывает, в частности, продолжить подготовку к началу выпуска кроссовера Lada Azimut и модернизировать сборочную линию Lada Niva. Общая стоимость запланированных работ превышает 530 миллиардов рублей.
- На предприятии планируется провести, к примеру, пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров, где будут изготавливать двигатели для Lada Azimut. Это 1,6- и 1,8-литровые моторы, развивающие более 120 и 130 сил соответственно с литра рабочего объёма.
- Также будет обновлено оборудование в цехах сварки, окраски и на сборочных линиях. Всего АвтоВАЗ запланировал более 15 тысяч работ суммарной ёмкостью 110 тысяч человекодней. Ранее сообщалось, что официальный старт производства товарных Lada Azimut намечен на сентябрь нынешнего года.
- На предприятии особо отметили, что на период модернизации производства сотрудникам завода полностью сохранят зарплату.
Ранее АвтоВАЗ уже сообщал о корректировке графика отпусков с целью высвобождения времени для модернизации производственных линий под Lada Azimut. Это сообщение привело к появлению слухов о вынужденной остановке производства из-за отсутствия спроса на Лады и сокращении зарплат. И АвтоВАЗ, и госкорпорация «Ростех» позже выступили с опровержением, а «Ростех» пообещал обратиться в правоохранительные органы.
