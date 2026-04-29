АвтоВАЗ потратит больше полумиллиарда рублей на модернизацию производства

На предприятии планируется провести, к примеру, пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров, где будут изготавливать двигатели для Lada Azimut. Это 1,6- и 1,8-литровые моторы, развивающие более 120 и 130 сил соответственно с литра рабочего объёма.

Также будет обновлено оборудование в цехах сварки, окраски и на сборочных линиях. Всего АвтоВАЗ запланировал более 15 тысяч работ суммарной ёмкостью 110 тысяч человекодней. Ранее сообщалось, что официальный старт производства товарных Lada Azimut намечен на сентябрь нынешнего года.

На предприятии особо отметили, что на период модернизации производства сотрудникам завода полностью сохранят зарплату.

Ранее АвтоВАЗ уже сообщал о корректировке графика отпусков с целью высвобождения времени для модернизации производственных линий под Lada Azimut. Это сообщение привело к появлению слухов о вынужденной остановке производства из-за отсутствия спроса на Лады и сокращении зарплат. И АвтоВАЗ, и госкорпорация «Ростех» позже выступили с опровержением, а «Ростех» пообещал обратиться в правоохранительные органы.