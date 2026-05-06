АвтоВАЗ впервые показал гамму цветов кузова для Lada Azimut

АвтоВАЗ опубликовал в официальном телеграм-канале видеоролик, посвящённый дизайну кузова кроссовера Lada Azimut, источником вдохновения для которого помимо традиционного X-стиля назван ещё и архитектурный авангардизм. В видео впервые показан набор оттенков, которые АвтоВАЗ планирует предложить для серийной модели.
- Всего в гамму войдёт восемь цветов, которые пока не имеют названия. К трём монохромным присоединятся пять относительно ярких оттенков, включая броские зелёный и красный. Кроме того, АвтоВАЗ обещает предложить два варианта окраски крыши, но пока не вдаётся в детали: вероятнее всего, крышу Азимута можно будет выполнить в общем цвете кузова либо сделать чёрной.
- Как можно будет отделывать интерьер кроссовера, пока официально не уточняется. Салон демонстрационного экземпляра был оформлен в красно-чёрной гамме, в видео показан тёмный вариант с серебристыми вставками, а в сентябре прошлого года АвтоВАЗ представлял поставщикам автомобиль с зелёным салоном.
В Тольятти идёт активная подготовка к началу массовой сборки Азимутов. В конце апреля АвтоВАЗ рассказывал об участке, специально созданном для установки на кроссовер новой опции — панорамной крыши, которая на данный момент не предлагается ни для одной серийной модели Lada.
