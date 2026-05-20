АвтоВАЗ назвал дату премьеры обновлённой Lada Niva Legend

АвтоВАЗ представит модернизированную версию внедорожника Lada Niva Legend в рамках Петербургского экономического форума. Дебют состоится в день открытия ПМЭФ, то есть 3 июня. Кроме этой новинки тольяттинский автогигант обещает показать несколько гоночных вариаций актуальных моделей, исторические машины и перспективный кроссовер Lada Azimut.
- Ни в какие технические детали АвтоВАЗ пока не вдаётся, обещая раскрыть их в день премьеры новинки. По предварительным данным, Niva Legend получит тот же набор доработок, что и ранее Niva Travel, то есть современный восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра, усовершенствованную трансмиссию и модернизированную подвеску. Не исключены некоторые нововведения во внешности — в частности, диодная светотехника.
- Осенью прошлого года сообщалось, что в Тольятти уже запустили опытную сборку рестайлинговой Нивы, но АвтоВАЗ официально этого не подтверждал. В то же время среди мероприятий по модернизации производства, запланированных на майский корпоративный отпуск, представители завода упоминали работы по переоснащению сборочной линии, где выпускается Niva Legend. Тем самым не исключено, что в начале июня в Санкт-Петербурге предприятие покажет внедорожник, уже готовый к постановке на конвейер.
В начале мая стало известно, что АвтоВАЗ запатентовал внешний дизайн прототипа Т-134, который неофициально считается прообразом «Нивы» нового поколения. Планы по серийному производству такого автомобиля не озвучивались.
