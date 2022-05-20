Едем на Кавказ: что посмотреть в Пятигорске, Ессентуках и Минеральных водах

Где вкусно поесть

На главной площади города в Ессентуках есть приятное заведение Park City, где обычные вроде бы блюда украшают не хуже, чем в ресторанах с мишленовскими звёздами. Посетители хвалят большие порции и приятный персонал. Из блюд особым вниманием пользуются бараньи язычки на гриле и мясо ягнёнка. Ресторан находится по адресу Интернациональная, 18, а работает ежедневно с 11 до полуночи. Средний чек — 1400–1900 рублей.

На Интернациональной улице, 14 находится ресторан грузинской кухни «Гамарджоба». Это лучшее в городе место для любители хинкали, хачапури, оджахури, шашлыка и других кавказских блюд. Цены в заведении приятно удивят. Хинкали со фаршем из говядины и свинины стоит 49 рублей за штуку, цезарь с курицей — 349 рублей, а харчо — 275 рублей.

Посетители ресторана чаще всего хвалят хачапури, шашлык, а также отмечают высокую скорость подачи блюд. Работает заведение с 8 утра до 23 часов.

Есть в Ессентуках и дорогие заведения с необычными блюдами из морепродуктов — это ресторан «У Серёжи». Много блюд с крабом: салат за 1200 рублей или спагетти за 1000 рублей. Подают даже целого дальневосточного краба, а на мангале могут приготовить осьминога с лимонно-оливковой заправкой.

В заведении есть и вполне классические блюда по средним ценам. Например, спагетти карбонара стоит 275 рублей, солянка мясная — 250 рублей, а салат по-деревенски с разными овощами — 160 рублей. Находится ресторан по адресу Пятигорская, 19, а работает с 10 утра до полуночи.

Где жить в Ессентуках

Дёшево: цены на аренду квартир в Ессентуках примерно такие же, как и в Пятигорске. Однокомнатные в среднем стоят 1–2 тысячи рублей за ночь, двухкомнатные – от 2 тысяч. Но на сайтах аренды жильё можно найти ещё дешевле. Есть хостелы и гостевые дома — например, гостевой дом «Натали» (Яндекс Карты) предлагает номера по 750 рублей за ночь. У места нет своего сайта, поэтому бронировать жильё придётся по телефону.

Средне: В самом центре Ессентуков расположен пансионат — четырёхзвёздочный отель «Родина Отель&Спа» (Яндекс Карты) с хорошими отзывами. О наличии свободных номеров необходимо узнавать по телефону. Диапазон цен — от 3,8 до 5,7 тысячи рублей за стандартный номер.

Дорого: самую дорогую ночь в Ессентуках можно провести в отеле Pontos Plaza (Яндекс Карты), который находится на улице Анджиевского, 25 А. За 54 тысячи рублей гостям предложат президентский люкс в 135 метров. В стоимость включёны завтрак, мини-бар, акватермальный комплекс, круглосуточное обслуживание, тренажёрный зал. В номере разрешается проживание до четырёх человек.

Что привезти

В городах Кавказа продают много косметики и средств гигиены, сделанных на основе местных ингредиентов. Например, из грязи озера Тамбукан. В Ессентуках также можно купить аутентичные твёрдые шампуни, масла и бальзамы для волос, мыло и даже чёрную зубную пасту с минералами.