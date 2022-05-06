Едем в Волгоград: 9 интересных мест, которые стоит посетить
Михаил ДеребеевКомменты
Волгоград богат на исторические памятники, но в этом городе есть что посмотреть и помимо традиционных туристических мест. Сюда можно приехать в качестве мини-путешествия на выходные или ради отдыха по дороге на российский юг. Рассказываем про самые интересные места города-героя и его окрестностей.
В войну Волгоград был разрушен на 90%. Город фактически отстроили заново, сохранив памятные места. Туристы едут сюда посмотреть в первую очередь на Мамаев курган. Но город богат не только историей — здесь и один из лучших российских планетариев, и традиционная волжская кухня и даже трамвай под землёй.
Конечно, главная гордость Волгограда — Мамаев курган. В дни Сталинградской битвы там шли самые тяжёлые бои. Теперь на этом месте историко-мемориальный памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» во главе со знаменитой 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовёт!». Все памятники ансамбля можно посетить бесплатно. Но если есть желание узнать историю мест, лучше сходить на платную экскурсию — ежедневно с 9 до 15.30. Для группы до пяти человек экскурсия обойдётся в 1,5 тысячи рублей.
Там же открыт музей-панорама «Сталинградская битва» с боевой техникой и ещё несколько интересных объектов — например, руины мельницы им. Грудинина и памятник морякам Волжской военной флотилии. Стоимость входного билета — 350 рублей, детей до 16 лет пропускают бесплатно.
Ансамбль памятников «Героям Сталинградской битвы»
Адрес: ул. Чуйкова, 47 | на Яндекс Картах
Время работы: среда, четверг, пятница, воскресенье – с 10:00 до 18:00, суббота – с 10:00 до 20.00, понедельник – выходной
Стоимость входного билета: 350 рублей, для студентов 200 рублей, учащиеся до 16 лет бесплатно
Прямо возле Мамаева кургана находится ресторан «Победа». После долгой прогулки можно отведать блюда русской кухни с прямо-таки монументальным видом — заведение находится у подножия статуи «Родина-мать». Местные жители в отзывах хвалят разнообразное меню ресторана и доброжелательность персонала. Для гостей на машине есть собственная парковка.
В меню большой выбор блюд русской кухни. Если маршрут поездки предусматривает ночёвку в Волгограде, можно попробовать полюбившееся местным жителям фирменное пиво «Победа». А на десерт — заказать пирожное «Мешок с картошкой», которое выглядит именно так, как называется.
Ценник в заведении средний. Например, самый популярный комбо-обед из салата «Цезарь», борща с говядиной и сметаной, щучьей котлеты с пюре и литра морса обойдётся в 890 рублей. Но есть и вариант дешевле — клаб-сэндвич за 260 рублей.
Ресторан «Победа»
Адрес: Проспект Ленина, 78Б | на Яндекс.картах
Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:30
«Мешок с картошкой»: 220 рублей
Продолжить путешествие по городу можно на знаменитом скоростном трамвае. Станции этого маршрута обозначаются щитами с буквами «СТ». Особенность трамвая в том, что часть поездки проходит под землёй. И Волгоград — пока единственный город в России с таким видом пассажирских перевозок. Метротрам появился в городе в 1984 году, и с тех пор протяжённость линий выросла с 13,5 до 17,3 километра. Похожую схему трамвайных систем с подземными участками можно встретить в Дюссельдорфе.
Под землёй построили шесть остановок в самом сердце города, поэтому трамвайные вагоны вы на улицах не увидите. Самая низкая станция «Профсоюзная» располагается на глубине 14 метров. У метротрама в Волгограде две ветки, одна из которых — СТ2 — проходит вдоль живописного берега Волги. Если захочется выйти и полюбоваться красивыми речными видами, то для новой поездки придётся снова купить билет.
Стоимость проезда не отличается от другого наземного транспорта в городе: 30 рублей наличными, 28 рублей банковской картой или 23 рубля по транспортной карте «Волна».
На трамвае можно доехать прямо до городского планетария. В нём много разных программ — например, за 350 рублей можно на час погрузиться в виртуальную реальность: изображение звёздного неба с обзором 360 градусов проецируется на полукруглый потолок зала диаметром 25 метров.
Для любителей космоса есть лекции по астрономии, а для сторонников теории плоской Земли в планетарии подготовлен неприятный сюрприз: на втором этаже стоит маятник Фуко, опыт с которым доказывает факт вращения Земли вокруг своей оси.
Чтобы понаблюдать за ночным небом в телескоп, придётся предварительно забронировать сеанс: желающих посмотреть на звёзды в городе много. За 1 тысячу рублей удастся увидеть детали горизонта Луны с её трещинами, горами, кратерами и холмами. А ещё можно посмотреть на Юпитер со всеми спутниками, на Сатурн с его кольцами, шаровые скопления и планетарные туманности.
Планетарий Волгограда
Адрес: улица Гагарина, дом 14 | на Яндекс.картах
Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия: 250 рублей
Вечерние наблюдения: 1000 рублей
Стоимость всех программ можно посмотреть на сайте планетария
Центральная набережная города — любимое место для прогулок волгоградцев. Ухоженная территория на берегу Волги плавно переходит в детскую зону с аттракционами. На набережной несколько кафе, где еда не уступает московским ресторанам. По словам местного жителя Василия Кошевого, стейки в гастропабе «Библиотека» дешевле, чем в Москве (1570 рублей за «Рибай»), а по качеству ничуть не хуже.
Неподалёку находится речной порт, где можно купить билет на прогулочный корабль. Особенно актуальна речная прогулка будет в июне, когда в городе начинается сезон мошки, потому что ветром с корабля сдувает весь гнус. Волгоградцы в принципе жалуются на мошку в летнее время и советуют гостям города покупать в местных магазинах «ванильку» — разведённый в воде ванилин, который отпугивает насекомых.
Гастропаб «Библиотека»
Адрес: Аллея Героев, дом 2 | на Яндекс.картах
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Стейки: от 850 рублей
Если вы увлекаетесь историей, то загляните в музей «Память» в подвальной части здания Центрального универмага неподалёку от главной площади города. В ходе Сталинградской битвы это здание было разрушено, но потом универмаг восстановили и включили в перечень объектов федерального историко-культурного значения.
За 200 рублей можно обойти всю выставку и посмотреть мультимедийную инсталляцию. Если повёзет с расписанием, попадёте на реконструкцию пленения штаба 6-й полевой армии вермахта под командованием Паулюса.
В соседнем квартале с 1937 года находится Мемориально-исторический музей — единственный в Южном федеральном округе музей, посвящённый событиям Гражданской войны. В пяти залах около 1000 экспонатов. Для желающих подробнее вспомнить события начала ХХ века проводят отдельные экскурсии.
Музей «Память»
Адрес: площадь Павших Борцов, дом 2 | на Яндекс.Картах
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость билета: 200 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Мемориально-исторический музей
Адрес: улица Гоголя, 10 | на Яндекс.Картах
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость билета: 150 рублей
После экскурсий можно порадовать себя местной кухней в ресторане «Княгининский двор». Заведение находится в историческом центре Волгограда, на месте старинного купеческого дома, которому больше 200 лет.
Ресторан готовит из продуктов местного производства. Там подают характерные для Поволжья блюда из свежей речной рыбы, местные фермерские продукты, волжские томаты, травы и семечки.
Посетители ресторана в отзывах не стесняясь описывают свой опыт как самое яркое гастрономическое впечатление от Волгограда. Из меню особенно хвалят судака с вешенками, утку в ягодном соусе и десерт «Павлова».
Ресторан «Княгининский двор»
Адрес: улица Академическая, дом 8 | на Яндекс.Картах
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 900–1400 рублей
Чтобы остаться на ночь в Волгограде, долго искать место не придётся. В городе много гостиниц на разный бюджет. Но местные жители советуют остановиться в гостинице «Интурист» в самом центре города-героя. Там можно не только отдохнуть, но и полюбоваться интересной архитектурой.
Здание гостиницы построили в 1957 году, и сейчас это памятник архитектуры XX века. Дом создан в стиле псевдобарокко, что заметно по лепнине, колоннам, аркам, большим деревянным окнам и высоким потолкам.
Номера гостиницы сохраняют атмосферу 60-х годов. Комната на двоих с завтраком обойдётся в 5 тысяч рублей за ночь. В гостинице есть все удобства, собственный ресторан. Парковка автомобиля во внутреннем дворе стоит 600 рублей в сутки.
Гостиница «Интурист»
Адрес: улица Мира, дом 14 | на Яндекс.Картах
Стоимость: от 5300 рублей за двухместный номер на одну ночь
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Помимо городских развлечений окрестности Волгограда богаты природными памятниками. Например, в 100 км к северу от города на юге Приволжской возвышенности находится Александровский грабен — это провал на берегу водохранилища возрастом примерно 30 миллионов лет. Туда за красивыми снимками часто ездят фотографы и блогеры из Волгограда.
«Ценителям природных красот обязательно стоит съездить в парк Донской в 94 км к западу от Волгограда. Донской известен большим количеством меловых гор, рифовой пещерой.
Находится на берегу реки Дон. Максимальная высота гор — около 250 метров над уровнем моря. Самые известные из них — гора Донской сфинкс и Кобылья голова. На горе Донской сфинкс есть беседка, в которой можно остановиться и посмотреть на все виды сверху. Если спуститься к Дону, легко найти площадки, где можно переночевать с палаткой».
Территория парка раскинулась на 619 км, поэтому посмотреть всё за один день невозможно. В парк советуют заезжать со стороны Калача-на-Дону, тогда можно сразу попасть на гору Ведьмин клык. На самом деле это останец, к которому местные жители на счастье приносят подношения — хлеб и зерно. Там же находятся меловые горы, которые прозвали «ведьмиными рёбрами».
Совсем рядом с Ведьминым клыком стоит станица Голубинская, а там — старинная церковь с историей. Но в этой станице есть балка, в которой даже летом не уходит вода и через неё можно не проехать на машине. Поэтому маршрут лучше строить через переправу в станице Трёхостровской.
Станица Голубинская находится на правом берегу Дона в Калачёвском районе Волгоградской области, в 40 км от города Калач-на-Дону и в 140 км от Волгограда.
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Чтобы вам было удобно найти все описанные места, мы отметили их на карте.
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