Едем в Волгоград: 9 интересных мест, которые стоит посетить

Прямо возле Мамаева кургана находится ресторан «Победа». После долгой прогулки можно отведать блюда русской кухни с прямо-таки монументальным видом — заведение находится у подножия статуи «Родина-мать». Местные жители в отзывах хвалят разнообразное меню ресторана и доброжелательность персонала. Для гостей на машине есть собственная парковка.

В меню большой выбор блюд русской кухни. Если маршрут поездки предусматривает ночёвку в Волгограде, можно попробовать полюбившееся местным жителям фирменное пиво «Победа». А на десерт — заказать пирожное «Мешок с картошкой», которое выглядит именно так, как называется.