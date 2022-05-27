Едем в Рязань на выходные: что посмотреть и что привезти из такой поездки
Вероника ВолосуноваКомменты
Когда Золотое кольцо уже исследовано вдоль и поперёк, отпуск ещё нескоро, а душа уже жаждет приключений, наступает время посмотреть ближние точки на карте и поехать в короткое путешествие выходного дня — например, в Рязань. В этом городе сохранились уникальные рязанские кварталы с домами XVIII–XIX веков, в Рязанской области родился любимый многими поэт Есенин, а ещё именно здесь появился знаменитый бренд Max Factor.
В общем, мы нашли 5 причин съездить на выходные в Рязань и рассказываем, что посмотреть в городе взрослым и детям, где поесть и отдохнуть и главное — во сколько обойдётся такой уикенд.
Многие мечтают погулять по старым улочкам в Нидерландах или по старому городу в Греции, потому что они отражают местный колорит. Но и в российских городах есть свои самобытные кварталы — с русским характером, ради которых стоит в эти города приехать. В Рязани сохранились старинные дома XVIII–XIX веков с уникальными резными рамами и наличниками. Местное деревянное зодчество — то, чем гордится Рязань. Здесь легко можно представить себя жителем эпохи Романовых и сделать красивые фотографии среди исторических зданий.
Адреса:
Улица Щедрина (особенно дома №№ 19, 21, 23, 40)
Улица Урицкого, 72 (Летний дом Дворянского собрания)
Улица Семинарская, 14
Улица Первомайская, 19
А также несколько домов на улицах Цветной бульвар, Полонского и площади Свободы
Кремль можно встретить почти в каждом исторически значимом городе, и у каждого из них своя история и своя душа. Именно так называют местный кремль — душой Рязани. Рязанский кремль одновременно хорош и для приятных прогулок, и для познавательного отдыха. Здесь находится дворец Олега, крупнейшее в XVII веке здание на территории всей России, которое служило палатами местным архиереям. А ещё — Успенский собор с самым высоким иконостасом в России: 155 икон высотой 25 метров. Обо всём подробнее расскажут местные экскурсоводы.
Всего на территории Кремля шесть постоянных экспозиций. Ежегодно здесь проходит больше 30 уникальных временных выставок.
«В Кремль надо приходить, чтобы понять, каким был город в момент его основания. Если сейчас в Рязани проживает полмиллиона человек, то в XIII веке население города было всего 8 тысяч. Это меньше, чем современный среднестатистический район.
Как часто это бывало, кремлей в Рязани два — деревянный XIII века, от которого сохранились лишь оборонительные насыпные валы, и каменный XVI века, который стоит до сих пор.
Главное, что стоит посмотреть, — это Успенский собор, ему больше трёх сотен лет. Хотя многое и разворовали за это время, а стены с фресками закрасили в советские годы, собор впечатляет как снаружи, так и внутри. На выходе из кремля — соборная колокольня высотой 83 метра.
И не забудьте сделать фотографии. Люди часто говорят: «Ой, не надо меня фотографировать». Но ведь именно фотографии помогают запечатлеть наши моменты жизни, сохранить их в истории и передать детям и внукам. Многие из нас сегодня сталкиваются с проблемой отсутствия фото бабушек и дедушек. Но только в их время фотоаппаратов просто не было, а в наши дни достаточно и телефона».
Рязанский кремль
Адрес: Рязань, улица Кремль, 1
Часы работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Стоимость билетов: от 80 до 170 рублей за экспозицию или 340 рублей единый
Стоимость экскурсий: от 1700 рублей за группу
Побывать в гостях у Есенина хотят многие. И в этом большая заслуга как сестёр поэта и местных жителей, которые бережно хранили драгоценные вещи, так и архитекторов с инженерами, детально восстановивших здание земской школы, которую Есенин окончил с похвальным листом, и дом священника (именно он заметил талант у юного мальчика). Фотографии, рукописные книги, предметы быта крестьян, живших до революции, а также лесной воздух и убегающая за горизонт Ока — в этих местах время будто поворачивает вспять.
«Константиново — такое место, где чувствуешь себя на краю Земли, хотя это и центральная Россия. Село совсем крошечное. Вокруг луга и берёзовые рощи, а с возвышенности виднеется потрясающе красивый изгиб Оки.
Сюда стоит ехать на весь день, чтобы успеть на экскурсии и узнать много интересного о связи Есенина с селом. Гид проведёт в родной дом поэта, который чуть не исчез однажды, старую церковь, музей поэмы «Анна Снегина» и земскую школу, где учился Есенин.
Я была в Константиново поздней осенью в ноябрьских красках и с удовольствием бы приехала ещё раз уже летом. Мне кажется, здорово взять с собой термос, сэндвичи и устроить пикник на берегу реки после прогулки по музею. А перед отъездом обязательно зайти в местную чайную».
Константиново
Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, село Константиново
Часы работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Стоимость билетов: от 30 до 55 рублей за экспозицию (или единый билет 250 рублей)
Стоимость экскурсий: в зависимости от длительности (от 30 минут до 3 часов) от 300 до 1,5 тыс. рублей на группу
Аудиогид: 250 рублей
Музей, в котором можно всё трогать, — мечта каждого ребенка, да и взрослого тоже. Если вы из таких, то музей Рязанского леденца для вас. Здесь расскажут историю местного сахарного магната, покажут процесс изготовления знаменитого царского Петушка и подарят готовый леденец (по желанию можно будет расписать его на мастер-классе).
«В нашем музее мы стараемся задействовать все органы чувств. Поэтому на самой популярной экскурсии про царский рязанский леденец можно попробовать сахарную свёклу. Вроде бы простой продукт, про который все слышали, но большая часть населения ни разу её не пробовала, так как она редко продаётся в магазинах. Затем на мастер-классе, который включён в стоимость экскурсии, сахаровар покажет, как правильно варить леденцы. Каждый гость украсит их шоколадом и сразу продегустирует.
Естественно, многие наши экспонаты можно потрогать, потому что воспринимать информацию тактильно намного интереснее. Всё это сопровождается аудиоэффектами и непосредственно историей про рязанский леденец — первый из сахара (до этого их готовили из мёда), его происхождение и весь процесс приготовления по традициям XIX века».
Музей Истории Рязанского Леденца
Адрес: Рязань, улица Соборная, 14/2
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
Стоимость билетов: детский билет (5–18 лет) — 150 рублей, взрослый — 200 рублей
Стоимость экскурсий: 500 рублей для групп до трёх человек, 700 рублей для групп до четырёх-пяти человек
Аудиогид: 150 рублей
Сегодня о бренде MaxFactor знает каждая девушка. Но мало кто догадывается, что появился бренд в Рязани. Именно тут в XIX веке Максимилиан Факторович открыл свой первый салон, побывать в котором можно и сегодня. Четыре зоны посвящены истории создания косметической империи: «Будуар», «Парикмахерская», «Аптекарский магазин» и «Голливудская жизнь». Тут вы найдёте журналы 120-летней давности, раритетные флаконы и тюбики с косметикой. А если позволяет время, можно остаться на мастер-класс и создать свой аромат.
Исторический салон «Аромат времени»
Адрес: Рязань, улица Кольцова, 1
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 18:00
Стоимость билетов: 250 рублей
Стоимость экскурсий: 500 рублей
Съедобное: сладости и напитки
Конечно, тут речь пойдёт о рязанских леденцах, которые можно купить у музея, о калиннике из ресторана «Графин» и яблочном варенье от музея Павлова. Все эти десерты — символы Рязани.
Что касается напитков, в Рязани есть местный бренд лимонадов на натуральных экстрактах — «Бодрыня». Если речь о долгих запасах, можно выбрать сиропы, которые разводят минеральной водой, или витаминные и согревающие смеси, которые пригодятся осенью. Необычным сувениром станет пиво «Гуляка» с говорящим Есениным — стоит только скачать нужное приложение и навести камеру на этикетку с пивом.
Несъедобное: стихи Есенина, кружево и плетёная мебель
Вернуться из Рязани без Есенина всё равно что приехать в Москву и не сходить на Красную площадь. Может, полное собрание вам и не пригодится, но небольшой томик стихов стоит прикупить на память или ради приятного презента близким.
Среди народных промыслов особенно выделяется кружево. В Рязани есть два вида: цветное михайловское и кадомский вениз, который вышивается белым по белому. Получаются роскошные скатерти, салфетки, шторы, вышивки для одежды, комплекты на выписку и многое другое. Не стоит забывать про скопинскую керамику и плетёные корзины и мебель из Шилова, которые легко впишутся в дачный интерьер.
Где купить:
Салон-магазин «Рязанский сувенир» — Рязань, улица Семинарская, 1 (вход со стороны ул. Соборной) / Это место на Яндекс.Картах
Магазин сувениров и подарков ручной работы «Первый сувенирный» — Рязань, улица Московское шоссе, 31 (павильон 4 перед входом на автовокзал Центральный) / Это место на Яндекс.Картах
Продукция локальных производителей в ТЦ «Покупай Рязанское» — Рязань, улица Свободы, 4 / Это место на Яндекс.Картах
Стейк-хаус «Сова»
Место, где о стейках знают всё: от корма, на котором выращивают бычков, и условий грамотного вызревания мяса до прожарки и подачи. Помимо классических частей филе-миньона, рибая и стриплойна из уругвайской и российской говядины, тут можно попробовать стейки сухого вызревания с выдержкой от 30 до 90 дней и говяжьи рёбра в смокере (техасская коптильня). Особенно здесь чтят культуру своего края, поэтому специально для гостей разработали «Есенинское меню» с закуской со стерлядкой и щами из кислой капусты и репы.
Адрес: Рязань, проезд Шабулина, 21Г | Яндекс Карты
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1500 рублей
Кафе «Графин»
Новое модное — хорошо забытое старое. Пользуясь этим правилом, в кафе «Графин» вспомнили о давнем рецепте рязанского пирога «Калинник». Изначально его готовили из ржаной муки, капустных листьев и калины. Но шеф-повар решил адаптировать рецепт под новые реалии и так удачно это сделал, что в 2020 году «Калинник» завоевал былую славу и стал символом Рязани. Пирог в «Графине» готовят по новому рецепту из трёх видов муки (пшеничная, ржаная и черёмуховая), в качестве начинки, согласно традициям, используют калиновый джем, а украшают всё глазурью из белого шоколада и сгущённого молока.
Адрес: Рязань, Татарская, 36 | Яндекс Карты
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: 1300 рублей
Есть детская комната
Кухмистерская «Хлебная площадь»
Кухмистерскими в XIX и начале XX века в России называли заведения, где за небольшую плату можно было получить простой и сытный обед. Если в XIX веке посетителями были в основном обеспеченные мещане, то в начале XX века сюда приходили простые рабочие. Эту идею решили воплотить в своём заведении владельцы «Хлебной площади» — два зала (белый и красный) и два совершенно разных меню — старорежимной и пролетарской кухни.
Адрес: Рязань, улица Кольцова, 1 | Яндекс Карты
Режим работы: вс.-ср. с 11:00 до 23:00, чт.-сб. с 11:00 до 2:00
Средний чек: 1000 рублей
Кафе «Облака»
Найти кафе с многофункциональной детской комнатой — настоящая удача для родителей детей-энерджайзеров. Лабиринт, бассейн с шариками и игрушки помогут потратить энергию, накопившуюся за время дороги. А разыгравшийся аппетит утолят блюда в виде осьминожек, ёжиков и «энгри бёрдс» из детского меню. Для взрослых в «Облаках» подготовили европейскую кухню, приятный интерьер и локацию в 10 минутах от центра города.
Адрес: Рязань, Михайловское шоссе, 73А | Яндекс Карты
Режим работы: вс.-пн. с 10:30 до 23:00, пт.-сб. с 10:30 до 1:00
Средний чек: 800 рублей
Есть детская комната
Чайная
Пожалуй, самое «рязанское» место в городе. Здесь подают традиционные местные блины-каравайцы, чай разливают из рязанских самоваров и, пока вы ждёте, рассказывают местные сказки. Заведение находится рядом с Музеем Рязанского леденца. Будете рядом — не упускайте возможность зайти!
Адрес: Рязань, улица Соборная, 14/2 | Яндекс Карты
Режим работы: вс.-чт. с 10:00 до 19:00, пт.-сб. с 10:00 до 20:00
Средний чек: 500 рублей
Дорого: Экопарк «Поляны»
Сосновый воздух и термы под открытым небом — то, что нужно для перезагрузки после шумной Москвы и утомительной дороги. По сосновому лесу, где располагается экопарк, проходит «тропа здоровья» (3,3 км) для пеших и велосипедных прогулок. По отзывам, тут часто можно встретить белок и дятлов. Рядом располагаются 10 парных (русская, кедровая, гималайская, соляная, сибирский чан «Конёк-Горбунок» и многое другое). Любителям активного отдыха придётся по душе лыжероллерная тропа (летний вариант занятий лыжами).
Вариантов размещения в экопарке несколько: от классических гостиничных номеров до аутентичных домиков в глэмпинг-стиле на 4, 6 и 10 человек.
Адрес: Рязанский район, посёлок Варские, улица Экопарковая, 5
Цена номера за ночь: от 4500 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Оптимально: Отель «Старый город»
Согласно отметкам на тревел-сайтах, международному знаку безопасности Safe Travels и победе в номинации «Лучший свадебный отель 2021», «Старый город» — один из действительно солидных вариантов остановиться на ночь и не пожалеть о своём решении. Фасад отеля выполнен в европейском стиле. Тут яркие немецкие домики, английский паб с двухэтажным красным автобусом и итальянский ресторан «Неаполь».
Не забыли и про услуги, включённые в стоимость: тренажёрный зал, аппарат для чистки обуви, багажная комната, опция «будильника» по просьбе к персоналу и банкомат в холле. А также локация в 5–10 минутах от главных достопримечательностей Рязани, приятный комплимент от отеля при заселении и политика pet-friendly.
Адрес: Рязань, улица Мюнстерская, 2
Цена номера за ночь: от 3500 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Бюджетно: Бутик-отель «Кремлёвский парк»
Камерная гостиница в историческом центре Рязани. Откуда и главное преимущество, которым может похвастаться не каждый премиум-отель, — вид на рязанский Кремль. Причём из всех 20 номеров разных ценовых категорий. В остальном всё по классике: приятный персонал и завтраки с выпечкой и кофе.
Адрес: Рязань, улица Кремлёвский вал, 5
Цена номера за ночь: от 2000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Бюджет поездки
Во сколько обойдутся выходные в Рязани — считаем затраты на двоих:
Двухместный номер на одну ночь — 3500 рублей.
Бензин (учитывая километраж по городу и области) ~ 2000 рублей.
Завтрак, обед и ужин в трёх разных заведениях — (500+1000+1500)*2 человека ~ 6000 рублей в день или 12 000 за выходные;
Входные билеты в музеи из расчёта 300–500 рублей за человека + экскурсии ~ 5000 рублей за двоих.
Средняя сумма затрат: 22 500 рублей. И конечно, реальные траты в поездке сильно зависят от уровня выбранного отеля, включены ли завтраки в его стоимость, от непростой дилеммы между экскурсиями и самостоятельным ознакомлением с экспозициями, вкусовых предпочтений и многих других факторов. Так что выходные в Рязани могут выйти как дороже, так и дешевле подсчитанной нами суммы.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.
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