Едем в Тамбов: чем заняться и что посмотреть

Богатая история, завораживающая архитектура, живописная природа — всё это переплелось нитями судьбы в одной точке на карте, в Тамбове. Этот город многие минуют мимо по дороге на Кавказ, а зря. Преодолеть путь в две тысячи километров на одном дыхании сложно, а если и делать остановку, то точно в Тамбове.
Рассказываем, что удивительного можно найти в этом городе, какие сувениры увезти с собой, где поесть и переночевать. А ещё считаем бюджет поездки на одни сутки.
У провинциальных городов есть одно весомое преимущество — в них всегда спокойно и размеренная жизнь. В Тамбове можно отдохнуть от суеты большого мегаполиса, погулять по сиреневому саду в усадьбе Рахманинова или сфотографироваться на фоне российского Хогвартса. Но обо всём по порядку.
Вдоль реки Цны, протекающей через весь Тамбов, располагаются главные духовные достопримечательности города. Среди них настоящая жемчужина — Казанский тамбовский мужской монастырь, основанный в 1670 году. В его комплекс входят три храма, колокольня (вторая по высоте в России), две часовни и тамбовская духовная семинария, архитектура которой заслуживает отдельного внимания.
В часовне Питирима Тамбовского можно набрать святой воды. А про колокольню есть интересный факт: по официальным документам XVII века, её высота составляет 99,6 метра, однако в реальности — 107 метров! Всё потому, что в те времена здания высотой более 100 метров необходимо было регистрировать в Москве, а это сулило потерю лишнего времени из-за дополнительной бюрократии. Поэтому тамбовские чиновники негласно решили занизить официальную высоту колокольни.
В Тамбове мы были несколько раз, и даже подружились с чудесной семьёй, с Татьяной, которая является хормейстером детского хора «Начало» при Камерном хоре им. С.В. Рахманинова.
Первое, что нас особенно зацепило, — это количество великолепных православных храмов. Они какие-то особенные, яркие, величественные. Впечатлила нас и детей репетиция духовых оркестров на набережной. Тамбов оказался местом, куда хочется ещё разочек заехать... А потом ещё и ещё.
Если у вас есть только пара часов в этом городе, то советуем сразу отправиться к Вознесенскому монастырю. Даже если вы не религиозный человек, вас удивит, как окрашен Воскресенский собор. Дальше уже отправляйтесь на набережную реки Цны, а оттуда в кафе «Дебют», где безумно вкусные чебуреки.
Казанский мужской монастырь
Адрес: Тамбов, улица Максима Горького, 3
Часы работы: ежедневно c 5:30 до 20:00
Если вы фанат Гарри Поттера и всегда мечтали оказаться в Хогвартсе, то вовсе необязательно ехать в Англию. Есть в Тамбове одна локация, которая поможет исполнить заветную мечту.
Настоящая изюминка Тамбовской области с более чем 100-летней историей — это чакинский сельскохозяйственный техникум. За таким обыденным названием скрывается шедевр архитектурной мысли.
Он находится в посёлке Чакино, заурядном населённом пункте, каких много. «Одноэтажная Россия» — всё, что приходит на ум при въезде в него. Но спустя некоторое время взгляд упирается в башню «замка». Что это?! Хогвартс, не иначе.
В мае 1912 года сам император Николай ll утвердил закон об учреждении Тамбовского среднего сельскохозяйственного училища. Архитектором стал Адам Дитрих, специалист в области модерна и неоклассицизма. Но потом началась революция и про здание забыли… Чуть больше четырёх лет назад, 7 марта 2018 года, Чакинский сельхозтехникум официально был признан объектом культурного наследия Тамбовской области.
В настоящее время техникум закрыт. Здание ветшает, как и сам посёлок. А зря — объект притягивает к себе как магнит. Тут будет интересно любителям истории, художникам и фотографам. Как минимум, интересные селфи-фото обеспечены.
На сайтах объявлений, в соцсетях и на других площадках можно найти частные экскурсии по этому месту.
Чакинский аграрный техникум 1915 года
Адрес: Тамбовская область, посёлок Чакино, улица Центральная, 23
А может, и не стоит выбирать. Тамбовская земля богата на талантливых людей, и судьба каждого из них интересна. Вернадский — блестящий учёный, который изучал ноосферу и биосферу. А Рахманинов — знаменитый на весь мир композитор. Если есть время, стоит побывать в обоих музеях.
Путь наш лежит в село Вернадовка, на территории Пичаевского района Тамбовской области (около 120 км от Тамбова). Именно тут находится имение Вернадского, где он провёл своё детство.
В пабликах усадьба упоминается не часто, так как располагается в стороне от туристических маршрутов. А увиденное достойно восхищения: красивый ухоженный парк с благоухающими цветами, скульптуры, мостики и беседки. И всё это в сочетании с лаконичными прудами, которые обеспечивают усадьбу прохладой в жаркий летний зной.
На территории есть действующий музей. Тут вам покажут холл, гостиную и рабочий кабинет по ноосфере с мебелью, книгами, документами и невероятной коллекцией минералов учёного.
Музей-усадьба В.И. Вернадского
Адрес: Тамбовская область, посёлок Подъем, улица Центральная, 21А
Часы работы: с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость входа: 110 рублей
В Ивановке, где находится Музей-заповедник С.В. Рахманинова, композитор написал большую часть своих произведений в течение последних 17 лет жизни. Ивановка не сравнится с Онегинской деревней, в которой главный герой Пушкина не знал, чем заняться, — ведь здесь речь идёт о культурном центре всей округи! Тут обсуждали литературу, сочиняли музыку и создавали искусство. Особенно красиво в усадьбе весной, когда распускается сирень.
Музей-заповедник Рахманинова
Адрес: Тамбовская область, деревня Ивановка, улица Рахманинова, 1
Часы работы: с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость входа: 100–300 рублей
Вопреки стереотипам, подземные ходы создавались не только для тайн и интриг. У них была и сугубо практическая функция — налаживать коммуникации между купеческими особняками.
Такие туннели строили лично дворяне для удобства транспортировки товаров и запасов на рынок, внутри усадеб и так далее. Были спусковые шахты, высота подвалов доходила до 5 метров, а длина туннелей достигала 200–300 метров — в некоторых даже ездили конные повозки. Получался настоящий подземный город. Почему под землёй? Во-первых, это позволяло транспортировать запасы, не поднимая их каждый раз из подвалов. Во-вторых, благодаря такой системе воздух под землёй нагревался и всё тепло поднималось в дома. Это было что-то наподобие системы отопления.
В Тамбове и вокруг него много мест, где вам наверняка захочется сделать фотографию на память. Вот несколько мест, которые отлично подойдут для идеальных картинок.
Сувениры с Тамбовским Волком и котом Асеем
Фраза «Тамбовский волк тебе товарищ» появилась ещё в начале XX века, но популярностью особо не пользовалась, пока снова не прозвучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». И теперь волк — главный символ Тамбова. Можно купить любой из классических сувениров в виде магнитиков, колокольчиков, конфет с его изображением, и даже шерстяные носки из Рассказово. В этом селе Тамбовской области из поколения в поколение вяжут разные изделия из шерсти.
Магазин «Тамбовский сувенир»
Адрес: Тамбов, улица Студенецкая Набережная, 59
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Не останутся без сувениров и дети. Раскраски, книжки и игрушки с Котом Асеем, местной знаменитостью, полюбят все. Полностью вымышленный кот-аристократ по придуманной легенде поселился в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». И теперь в игровой форме рассказывает юным посетителям об истории старинного особняка.
«Усадьба Асеевых»
Адрес: Тамбов, улица Набережная, 22
Режим работы: пн. выходной, вт.–вс. с 10:00 до 17:00
Нет равных мичуринским яблокам. Ещё при жизни советский биолог и селекционер И.Д. Мичурин вывел 48 уникальных сортов яблонь с лечебными свойствами и повышенным содержанием витаминов. Мичуринские яблоки отправляли на орбиту космонавтам, а учёные со всего света до сих пор едут за ними для экспериментов. Так что будете в Тамбове, обязательно прикупите парочку килограммов на обратную дорогу, а если есть свой сад или дача и любите выращивать, то можно забрать несколько саженцев.
Плодопитомник «Садовый дворик»
Адрес: Тамбовская область, Мичуринск, улица Гоголевская, 226
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00
Зефир Пирожник
офф
Классический ванильный зефир в шоколаде можно купить в любом городе. А вот на тамбовской фабрике создают любимый десерт поинтересней: арбузный, карамельный, грушевый, тыквенный, с манго, кокосом и даже с кленовым сиропом. Ещё более аппетитное разнообразие у маршмеллоу (мягкий зефир). Тут среди популярных вкусов пряничный латте, попкорн, виноградный пунш, фисташка и тирамису.
Если подгадать дату, то можно и на экскурсию по производству попасть. Детали лучше уточнять по номеру телефона, указанному на сайте.
Магазин зефира «Пирожникофф»
Адрес: Тамбов, улица Красная, 7Б
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00
Рестобарчик «Грено́к»
«Как на Руси хлеб был всему голова, так у нас Грено́к. Поэтому в основе концепции нашего заведения цель накормить гостей вкусной едой», — говорит управляющий Атон Егорчев. И гренки в меню не самое главное. Зато значение имеют стейки, которыми славится рестобар. Это и рибай, и Нью-Йорк — в общем, классика премиального сегмента. Про морепродукты и постное меню тут тоже не забыли — гурманам будет что выбрать.
Адрес: Тамбов, улица Карла Маркса, 146
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: от 1500 рублей
Ресторан «Дача»
Что делать, когда устали от городской суеты? Правильно, ехать на дачу или в ресторан с одноимённым названием в центре Тамбова. Это место для тех, кто хочет отвлечься от рутины повседневности в приятной атмосфере: качели вместо кресел, вдоль стен стеллажи с закатанными банками и лейки с цветами вместо картин. Кухня — европейская. Соотношения цена–качество на уровне.
Адрес: Тамбов, улица Коммунальная, 13
Режим работы: пн.–чт. с 9:00 до 24:00, пт. с 9:00 до 01:00, сб. с 10:00 до 1:00, вс. с 10:00 до 24:00
Средний чек: 1200 рублей
Кафе «Буфет»
Это тот случай, когда сошлись «все звёзды». Камерная обстановка, локация в сердце Тамбова и собственная кондитерская, где к завтраку ежедневно выпекают волшебные круассаны. Меню разнообразное — приходить в кафе и каждый раз брать одно и то же не получится. А летом здесь работает веранда с видом на театральный сквер.
Адрес: Тамбов, улица Октябрьская, 4А
Режим работы: будни с 7:00 до 23:00, выходные с 8:00 до 23:00
Средний чек: 900 рублей
Пицца&Паста
Главное преимущество заведения — разнообразие пицц и паст. Здесь их готовят больше 20 видов. Помимо классических болоньезе и карбонары, можно попробовать пасту с цукини и креветками, с песто и страчателлой или с индейкой в арахисовом соусе. Пицца в разнообразии тоже не уступает.
Адрес: Тамбов, улица Коммунальная, 20к1
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 700 рублей
Кафе «Дебют»
Фирменное блюдо тут не стейк и не «Цезарь», и не что-нибудь заморское, а самые обыкновенные хрустящие и сочные чебуреки. В городе их готовят лучше всех, да ещё и с разными начинками: с грибами, бараниной, картофелем, с сулугуни и помидорами. Всего более 10 вариаций для настоящих ценителей хрустящего теста.
Адрес: Тамбов, улица Советская, 79
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
Очень дорого: Парк-отель «Плёс»
Идеальный вариант, чтобы как следует отдохнуть после дороги. Хотя парк-отель располагается на окраине, доехать до центра города можно за 10 минут. Время оправдывают чистый сосновый воздух и выдержанный дизайн интерьера в стиле контемпорари. Немного внимания спа-зоне, которую очень хвалят, — тут есть баня, массаж, бассейн на пять дорожек, финская сауна и джакузи. Для детей проводятся занятия по плаванию с тренером.
Адрес: Тамбов, улица имени Маршала Малиновского, 39
Цена номера за ночь: от 9000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Дорого: Гостиница «Театральная»
Гостиница находится в центре Тамбова. Это означает, что в шаговой доступности главные достопримечательности города, а также скверы и кафе с ресторанами (одно из лучших заведений города кафе «Буфет» вообще расположено на первом этаже). Номера стильные и уютные.
Адрес: Тамбов, улица Октябрьская, 4А
Цена номера за ночь: от 5000 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Оптимально: Гостиница «Белгравия»
Отель находится на одной из старейших улиц города Базарной, где в своё время располагались доходные дома и выставочные залы. Всего в «Белгравии» 32 просторных номера в классическом стиле. На цокольном этаже спа-салон, а на ресепшене можно заказать экскурсии по Тамбову.
Адрес: Тамбов, улица Базарная, 168
Цена номера за ночь: от 3300 рублей
Парковка: частная, бесплатная
Итак, во сколько обойдётся остановка в Тамбове на одни сутки, если хочется посмотреть город и вкусно поесть. Посчитали затраты на двоих:
двухместный номер — 5000 рублей;
бензин (учитывая километраж по городу и области) — 2500 рублей;
еда в трёх разных заведениях — 1000 + 1400 + 2400 = 4800;
входные билеты в музеи из расчёта 100–300 рублей за человека ~ 800 рублей.
Итого: 13 100 рублей. Важно учитывать, что многое зависит от уровня выбранных вами гостиницы и кафе, а также от выбора мест, которые захочется посетить (возможно, вы выберете бесплатные варианты с прогулкой по набережной и посещением Казанского монастыря).
Один день в Тамбове может обойтись как дешевле, так и дороже, но этот город точно интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Все точки на одной карте
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