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Едем в Тамбов: чем заняться и что посмотреть

Тамбов — город, который недооценивают
Путешествия
5

Богатая история, завораживающая архитектура, живописная природа — всё это переплелось нитями судьбы в одной точке на карте, в Тамбове. Этот город многие минуют мимо по дороге на Кавказ, а зря. Преодолеть путь в две тысячи километров на одном дыхании сложно, а если и делать остановку, то точно в Тамбове.  

Рассказываем, что удивительного можно найти в этом городе, какие сувениры увезти с собой, где поесть и переночевать. А ещё считаем бюджет поездки на одни сутки.

470 км: Москва — Тамбов
6 часов по трассе P22
(при расходе 8 л / 100 км) — 38 литров АИ-95 (1950 рублей)

У провинциальных городов есть одно весомое преимущество — в них всегда спокойно и размеренная жизнь. В Тамбове можно отдохнуть от суеты большого мегаполиса, погулять по сиреневому саду в усадьбе Рахманинова или сфотографироваться на фоне российского Хогвартса. Но обо всём по порядку. 

Духовный центр Тамбовской митрополии

Вдоль реки Цны, протекающей через весь Тамбов, располагаются главные духовные достопримечательности города. Среди них настоящая жемчужина — Казанский тамбовский мужской монастырь, основанный в 1670 году. В его комплекс входят три храма, колокольня (вторая по высоте в России), две часовни и тамбовская духовная семинария, архитектура которой заслуживает отдельного внимания. 

В часовне Питирима Тамбовского можно набрать святой воды. А про колокольню есть интересный факт: по официальным документам XVII века, её высота составляет 99,6 метра, однако в реальности — 107 метров! Всё потому, что в те времена здания высотой более 100 метров необходимо было регистрировать в Москве, а это сулило потерю лишнего времени из-за дополнительной бюрократии. Поэтому тамбовские чиновники негласно решили занизить официальную высоту колокольни.

Альбина

Cоавтор ютуб-канала об автопутешествиях всей семьёй «Детки в Чемоданах»

В Тамбове мы были несколько раз, и даже подружились с чудесной семьёй, с Татьяной, которая является хормейстером детского хора «Начало» при Камерном хоре им. С.В. Рахманинова. 

Первое, что нас особенно зацепило, — это количество великолепных православных храмов. Они какие-то особенные, яркие, величественные. Впечатлила нас и детей репетиция духовых оркестров на набережной. Тамбов оказался местом, куда хочется ещё разочек заехать... А потом ещё и ещё. 

Если у вас есть только пара часов в этом городе, то советуем сразу отправиться к Вознесенскому монастырю. Даже если вы не религиозный человек, вас удивит, как окрашен Воскресенский собор. Дальше уже отправляйтесь на набережную реки Цны, а оттуда в кафе «Дебют», где безумно вкусные чебуреки.

Казанский мужской монастырь

Адрес: Тамбов, улица Максима Горького, 3
Часы работы: ежедневно c 5:30 до 20:00

Российский Хогвартс

Если вы фанат Гарри Поттера и всегда мечтали оказаться в Хогвартсе, то вовсе необязательно ехать в Англию. Есть в Тамбове одна локация, которая поможет исполнить заветную мечту. 

Евгений Юдин

Основатель сообщества «Тамбов | Маршрут выходного дня»

Настоящая изюминка Тамбовской области с более чем 100-летней историей — это чакинский сельскохозяйственный техникум. За таким обыденным названием скрывается шедевр архитектурной мысли. 

Он находится в посёлке Чакино, заурядном населённом пункте, каких много. «Одноэтажная Россия» — всё, что приходит на ум при въезде в него. Но спустя некоторое время взгляд упирается в башню «замка». Что это?! Хогвартс, не иначе.

В мае 1912 года сам император Николай ll утвердил закон об учреждении Тамбовского среднего сельскохозяйственного училища. Архитектором стал Адам Дитрих, специалист в области модерна и неоклассицизма. Но потом началась революция и про здание забыли… Чуть больше четырёх лет назад, 7 марта 2018 года, Чакинский сельхозтехникум официально был признан объектом культурного наследия Тамбовской области.

В настоящее время техникум закрыт. Здание ветшает, как и сам посёлок. А зря — объект притягивает к себе как магнит. Тут будет интересно любителям истории, художникам и фотографам. Как минимум, интересные селфи-фото обеспечены.

На сайтах объявлений, в соцсетях и на других площадках можно найти частные экскурсии по этому месту.

Чакинский аграрный техникум 1915 года 

Адрес: Тамбовская область, посёлок Чакино, улица Центральная, 23

Музей-усадьба В.И. Вернадского или Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка» — что выбрать?

А может, и не стоит выбирать. Тамбовская земля богата на талантливых людей, и судьба каждого из них интересна. Вернадский — блестящий учёный, который изучал ноосферу и биосферу. А Рахманинов — знаменитый на весь мир композитор. Если есть время, стоит побывать в обоих музеях.

Евгений Юдин

Основатель сообщества «Тамбов | Маршрут выходного дня»

Путь наш лежит в село Вернадовка, на территории Пичаевского района Тамбовской области (около 120 км от Тамбова). Именно тут находится имение Вернадского, где он провёл своё детство.

В пабликах усадьба упоминается не часто, так как располагается в стороне от туристических маршрутов. А увиденное достойно восхищения: красивый ухоженный парк с благоухающими цветами, скульптуры, мостики и беседки. И всё это в сочетании с лаконичными прудами, которые обеспечивают усадьбу прохладой в жаркий летний зной. 

На территории есть действующий музей. Тут вам покажут холл, гостиную и рабочий кабинет по ноосфере с мебелью, книгами, документами и невероятной коллекцией минералов учёного.

Музей-усадьба В.И. Вернадского

Адрес: Тамбовская область, посёлок Подъем, улица Центральная, 21А
Часы работы: с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость входа: 110 рублей

В Ивановке, где находится Музей-заповедник С.В. Рахманинова, композитор написал большую часть своих произведений в течение последних 17 лет жизни. Ивановка не сравнится с Онегинской деревней, в которой главный герой Пушкина не знал, чем заняться, — ведь здесь речь идёт о культурном центре всей округи! Тут обсуждали литературу, сочиняли музыку и создавали искусство. Особенно красиво в усадьбе весной, когда распускается сирень.

Музей-заповедник Рахманинова 

Адрес: Тамбовская область, деревня Ивановка, улица Рахманинова, 1
Часы работы: с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость входа: 100–300 рублей

Тамбовские подземелья

Вопреки стереотипам, подземные ходы создавались не только для тайн и интриг. У них была и сугубо практическая функция — налаживать коммуникации между купеческими особняками.

Фёдор Фирсов

Kоллекционер, историк

Такие туннели строили лично дворяне для удобства транспортировки товаров и запасов на рынок, внутри усадеб и так далее. Были спусковые шахты, высота подвалов доходила до 5 метров, а длина туннелей достигала 200–300 метров — в некоторых даже ездили конные повозки. Получался настоящий подземный город. Почему под землёй? Во-первых, это позволяло транспортировать запасы, не поднимая их каждый раз из подвалов. Во-вторых, благодаря такой системе воздух под землёй нагревался и всё тепло поднималось в дома. Это было что-то наподобие системы отопления.

Фотографии: Фёдор Фирсов

Фото на память

В Тамбове и вокруг него много мест, где вам наверняка захочется сделать фотографию на память. Вот несколько мест, которые отлично подойдут для идеальных картинок.

Усадьба Асеевых (в одном здании сочетаются эклектика, классицизм, барокко и модерн). Фото: сайт музея

Что привезти из Тамбова

Сувениры с Тамбовским Волком и котом Асеем

Фраза «Тамбовский волк тебе товарищ» появилась ещё в начале XX века, но популярностью особо не пользовалась, пока снова не прозвучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». И теперь волк — главный символ Тамбова. Можно купить любой из классических сувениров в виде магнитиков, колокольчиков, конфет с его изображением, и даже шерстяные носки из Рассказово. В этом селе Тамбовской области из поколения в поколение вяжут разные изделия из шерсти.

Магазин «Тамбовский сувенир»

Адрес: Тамбов, улица Студенецкая Набережная, 59
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Не останутся без сувениров и дети. Раскраски, книжки и игрушки с Котом Асеем, местной знаменитостью, полюбят все. Полностью вымышленный кот-аристократ по придуманной легенде поселился в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». И теперь в игровой форме рассказывает юным посетителям об истории старинного особняка. 

«Усадьба Асеевых»

Адрес: Тамбов, улица Набережная, 22
Режим работы: пн. выходной, вт.–вс. с 10:00 до 17:00

Мичуринские яблоки

Нет равных мичуринским яблокам. Ещё при жизни советский биолог и селекционер И.Д. Мичурин вывел 48 уникальных сортов яблонь с лечебными свойствами и повышенным содержанием витаминов. Мичуринские яблоки отправляли на орбиту космонавтам, а учёные со всего света до сих пор едут за ними для экспериментов. Так что будете в Тамбове, обязательно прикупите парочку килограммов на обратную дорогу, а если есть свой сад или дача и любите выращивать, то можно забрать несколько саженцев.

Плодопитомник «Садовый дворик»

Адрес: Тамбовская область, Мичуринск, улица Гоголевская, 226
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00

Зефир Пирожникофф

Классический ванильный зефир в шоколаде можно купить в любом городе. А вот на тамбовской фабрике создают любимый десерт поинтересней: арбузный, карамельный, грушевый, тыквенный, с манго, кокосом и даже с кленовым сиропом. Ещё более аппетитное разнообразие у маршмеллоу (мягкий зефир). Тут среди популярных вкусов пряничный латте, попкорн, виноградный пунш, фисташка и тирамису. 

Если подгадать дату, то можно и на экскурсию по производству попасть. Детали лучше уточнять по номеру телефона, указанному на сайте.

Магазин зефира «Пирожникофф»

Адрес: Тамбов, улица Красная, 7Б
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 16:00

5 мест, где вкусно поесть
Рестобарчик «Грено́к» 

«Как на Руси хлеб был всему голова, так у нас Грено́к. Поэтому в основе концепции нашего заведения цель накормить гостей вкусной едой», — говорит управляющий Атон Егорчев. И гренки в меню не самое главное. Зато значение имеют стейки, которыми славится рестобар. Это и рибай, и Нью-Йорк — в общем, классика премиального сегмента. Про морепродукты и постное меню тут тоже не забыли — гурманам будет что выбрать. 

Адрес: Тамбов, улица Карла Маркса, 146
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: от 1500 рублей

Ресторан «Дача» 

Что делать, когда устали от городской суеты? Правильно, ехать на дачу или в ресторан с одноимённым названием в центре Тамбова. Это место для тех, кто хочет отвлечься от рутины повседневности в приятной атмосфере: качели вместо кресел, вдоль стен стеллажи с закатанными банками и лейки с цветами вместо картин. Кухня — европейская. Соотношения цена–качество на уровне.

Адрес: Тамбов, улица Коммунальная, 13
Режим работы: пн.–чт. с 9:00 до 24:00, пт. с 9:00 до 01:00, сб. с 10:00 до 1:00, вс. с 10:00 до 24:00
Средний чек: 1200 рублей

Кафе «Буфет»

Это тот случай, когда сошлись «все звёзды». Камерная обстановка, локация в сердце Тамбова и собственная кондитерская, где к завтраку ежедневно выпекают волшебные круассаны. Меню разнообразное — приходить в кафе и каждый раз брать одно и то же не получится. А летом здесь работает веранда с видом на театральный сквер. 

Адрес: Тамбов, улица Октябрьская, 4А
Режим работы: будни с 7:00 до 23:00, выходные с 8:00 до 23:00
Средний чек: 900 рублей

Пицца&Паста 

Главное преимущество заведения — разнообразие пицц и паст. Здесь их готовят больше 20 видов. Помимо классических болоньезе и карбонары, можно попробовать пасту с цукини и креветками, с песто и страчателлой или с индейкой в арахисовом соусе. Пицца в разнообразии тоже не уступает.

Адрес: Тамбов, улица Коммунальная, 20к1
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 700 рублей

Кафе «Дебют»

Фирменное блюдо тут не стейк и не «Цезарь», и не что-нибудь заморское, а самые обыкновенные хрустящие и сочные чебуреки. В городе их готовят лучше всех, да ещё и с разными начинками: с грибами, бараниной, картофелем, с сулугуни и  помидорами. Всего более 10 вариаций для настоящих ценителей хрустящего теста. 

Адрес: Тамбов, улица Советская, 79
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей

Где переночевать
Очень дорого: Парк-отель «Плёс»

Идеальный вариант, чтобы как следует отдохнуть после дороги. Хотя парк-отель располагается на окраине, доехать до центра города можно за 10 минут. Время оправдывают чистый сосновый воздух и выдержанный дизайн интерьера в стиле контемпорари. Немного внимания спа-зоне, которую очень хвалят, — тут есть баня, массаж, бассейн на пять дорожек, финская сауна и джакузи. Для детей проводятся занятия по плаванию с тренером. 

Адрес: Тамбов, улица имени Маршала Малиновского, 39
Цена номера за ночь: от 9000 рублей
Парковка: частная, бесплатная

Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Дорого: Гостиница «Театральная»

Гостиница находится в центре Тамбова. Это означает, что в шаговой доступности главные достопримечательности города, а также скверы и кафе с ресторанами (одно из лучших заведений города кафе «Буфет» вообще расположено на первом этаже). Номера стильные и уютные.

Адрес: Тамбов, улица Октябрьская, 4А
Цена номера за ночь: от 5000 рублей
Парковка: частная, бесплатная

Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Оптимально: Гостиница «Белгравия» 

Отель находится на одной из старейших улиц города Базарной, где в своё время располагались доходные дома и выставочные залы. Всего в «Белгравии» 32 просторных номера в классическом стиле. На цокольном этаже спа-салон, а на ресепшене можно заказать экскурсии по Тамбову. 

Адрес: Тамбов, улица Базарная, 168
Цена номера за ночь: от 3300 рублей
Парковка: частная, бесплатная

Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Бюджет поездки

Итак, во сколько обойдётся остановка в Тамбове на одни сутки, если хочется посмотреть город и вкусно поесть. Посчитали затраты на двоих: 

двухместный номер — 5000 рублей;

бензин (учитывая километраж по городу и области) — 2500 рублей;

еда в трёх разных заведениях — 1000 + 1400 + 2400 = 4800; 

входные билеты в музеи из расчёта 100–300 рублей за человека ~ 800 рублей. 

Итого: 13 100 рублей. Важно учитывать, что многое зависит от уровня выбранных вами гостиницы и кафе, а также от выбора мест, которые захочется посетить (возможно, вы выберете бесплатные варианты с прогулкой по набережной и посещением Казанского монастыря).

Один день в Тамбове может обойтись как дешевле, так и дороже, но этот город точно интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Все точки на одной карте

Чтобы сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте.

#Точка на карте
Комментарии
Комментарии5
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30 июля 2024
Какой кошмар. Кто готовил подборку? Ни колокольни, ни женского монастыря, ни спасо-преображенского. Ни про Ивановку.
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18 апреля 2025
cc-studio, Напишите лучше
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1
29 июня 2025
Спасибо за подборку!
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7 августа 2025
Прискорбно, что с авторской фотографии Валерия Горбунова с аграрным техникумом просто взяли и срезали подпись! Молодцы 👏
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8 марта 2026
Из отелей самые лучшие-Плес и Париж
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