Едем в Тамбов: чем заняться и что посмотреть

В Тамбове мы были несколько раз, и даже подружились с чудесной семьёй, с Татьяной, которая является хормейстером детского хора «Начало» при Камерном хоре им. С.В. Рахманинова.

Первое, что нас особенно зацепило, — это количество великолепных православных храмов. Они какие-то особенные, яркие, величественные. Впечатлила нас и детей репетиция духовых оркестров на набережной. Тамбов оказался местом, куда хочется ещё разочек заехать... А потом ещё и ещё.

Если у вас есть только пара часов в этом городе, то советуем сразу отправиться к Вознесенскому монастырю. Даже если вы не религиозный человек, вас удивит, как окрашен Воскресенский собор. Дальше уже отправляйтесь на набережную реки Цны, а оттуда в кафе «Дебют», где безумно вкусные чебуреки.