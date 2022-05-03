За редкий масл-кар 1987 года без пробега предлагают 200 тысяч долларов

Силовой агрегат Buick GNX также в хорошем состоянии: продавец обслужил его после извлечения из сарая, и мотор купе завёлся без проблем. Однако, вероятнее всего, двигателю потребуется более глубокая профилактика.

Именно мотор отличал модификацию GNX от прочих Buick Grand National — эту версию комплектовали 3,8-литровым V6, который развивал, по разным данным, от 2 80 до 300 л.с. Новым масл-кар был способен разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) за 4,7 секунды.

У выставленного сейчас на продажу экземпляра с шасси №414 не самый малый пробег среди когда-либо появлявшихся на аукционах Buick GNX. В июне прошлого года на аукционе Barrett-Jackson заплатили 275 тысяч долларов за автомобиль, проехавший 14 километров. А в 2019-м на торгах Bring a Trailer за 200 тысяч сменил владельца экземпляр, на одометре которого было лишь 8 миль (12,8 километра). Однако самым дорогим GNX в истории можно считать последний экземпляр в партии: в начале нынешнего года его оценили в 550 тысяч долларов.