Заработал официальный сайт Lada в Эмиратах: известны цены всех моделей

Самой дорогой моделью, как и на домашнем рынке, является универсал Лада Веста SW в исполнении Sportline . За него хотят просить в Эмиратах 98 710 дирхамов, что эквивалентно 2,64 миллиона рублей.

Ещё в начале лета АвтоВАЗ объявил о намерении начать экспорт своих машин в ОАЭ. На тот момент первое дилерское соглашение уже было подписано. К концу десятилетия АвтоВАЗ намерен выйти на экспортные продажи на уровне около 100 тысяч машин в год и ежегодный общий объём выпуска порядка миллиона штук.