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Заработал официальный сайт Lada в Эмиратах: известны цены всех моделей

АвтоВАЗ показал на портале всю модельную линейку и вывесил цены на каждую версию
Новости
5

В Сети стал доступен официальный сайт российской марки Lada в Объединённых Арабских Эмиратах. Он выполнен на английском языке. На нём представлены все модели, доступные и в России. На некоторые уже обозначены цены.

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  • Судя по странице, АвтоВАЗ намерен продавать в ОАЭ всю модельную линейку: Гранту, Весту, Ларгус и обе Нивы. Также есть вкладка с комплектациями Sport и Sportline, которые доступны для Гранты и Весты.
  • Несмотря на отсутствие официального заявления о старте продаж, цены на сайте уже вывешены. Седан Гранта стоит от 71 400 дирхамов (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), Веста — от 88 700 дирхамов (2,37 миллиона), универсал Ларгус — от 69 700 дирхамов (1,86 миллиона), Нива Legend — от 67 000 дирхамов (1,79 миллиона), Нива Travel — от 81 700 дирхамов (2,18 миллиона рублей).
  • Самой дорогой моделью, как и на домашнем рынке, является универсал Лада Веста SW в исполнении Sportline. За него хотят просить в Эмиратах 98 710 дирхамов, что эквивалентно 2,64 миллиона рублей.

Ещё в начале лета АвтоВАЗ объявил о намерении начать экспорт своих машин в ОАЭ. На тот момент первое дилерское соглашение уже было подписано. К концу десятилетия АвтоВАЗ намерен выйти на экспортные продажи на уровне около 100 тысяч машин в год и ежегодный общий объём выпуска порядка миллиона штук.

Будут брать?

Конечно, не все же там миллионеры
Если только Ниву
Нет

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#Автопром#Цены#LADA (ВАЗ)
Комментарии
Комментарии5
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6 ноября 2024
Нива легенд подойдёт им, многим!
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6 ноября 2024
Руководство автоваза окончательно сошли с ума! Остановите их! Что это за ценообразование! Оно не выдержит никакой конкуренции.
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2
7 ноября 2024
Карпов Вячеслав, в цену входит перевозка и растоможка, завода же там нет и скорее всего не будет.
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7 ноября 2024
Hey Guys!
We're Coming Soon...
Our website is under construction.
We`ll be here soon with our new awesome site.
Сайт не работает
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1
16 декабря 2025
71 400*21.6 ни как не 1900000
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