Заработал официальный сайт Lada в Эмиратах: известны цены всех моделей

В Сети стал доступен официальный сайт российской марки Lada в Объединённых Арабских Эмиратах. Он выполнен на английском языке. На нём представлены все модели, доступные и в России. На некоторые уже обозначены цены.
- Судя по странице, АвтоВАЗ намерен продавать в ОАЭ всю модельную линейку: Гранту, Весту, Ларгус и обе Нивы. Также есть вкладка с комплектациями Sport и Sportline, которые доступны для Гранты и Весты.
- Несмотря на отсутствие официального заявления о старте продаж, цены на сайте уже вывешены. Седан Гранта стоит от 71 400 дирхамов (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), Веста — от 88 700 дирхамов (2,37 миллиона), универсал Ларгус — от 69 700 дирхамов (1,86 миллиона), Нива Legend — от 67 000 дирхамов (1,79 миллиона), Нива Travel — от 81 700 дирхамов (2,18 миллиона рублей).
- Самой дорогой моделью, как и на домашнем рынке, является универсал Лада Веста SW в исполнении Sportline. За него хотят просить в Эмиратах 98 710 дирхамов, что эквивалентно 2,64 миллиона рублей.
Ещё в начале лета АвтоВАЗ объявил о намерении начать экспорт своих машин в ОАЭ. На тот момент первое дилерское соглашение уже было подписано. К концу десятилетия АвтоВАЗ намерен выйти на экспортные продажи на уровне около 100 тысяч машин в год и ежегодный общий объём выпуска порядка миллиона штук.
Будут брать?
Конечно, не все же там миллионеры
Если только Ниву
Нет
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