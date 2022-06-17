Едем в Астрахань на машине: соль, парус и Большой брат
Юрий УрюковКомменты
Имея в запасе несколько свободных дней, даже банальную дорогу на юг легко превратить в яркое приключение. Ведь от Москвы в сторону моря или Кавказа можно проехать не только экспрессом, по платной магистрали М-4 «Дон», — если возле Каширы свернуть на трассу Р-22 «Каспий», то на нитку маршрута автоматически нанизываются интересные пункты. Мы уже рассказывали, что любопытного есть в Тамбове, чем знаменит Волгоград и почему стоит заехать в Элисту. И ровно этот же маршрут с небольшим отклонением ведёт в Астрахань. О ней и поговорим.
Расстояние между столицами России и Нижнего Поволжья вроде бы не слишком пугающее: 1400 километров бывалые путешественники проезжают за день. Но в нашем случае торопиться не стоит: шоссе Р-22 узкое, местами неровное, за редким исключением — двухполосное. И в арбузный сезон плотно загружено тихоходными фурами. Постоянные обгоны утомляют, так что хотя бы недолгие остановки в упомянутых выше точках по маршруту — дело разумное.
Пассажирам в дороге до Астрахани тоже найдётся занятие. Пусть попробуют разгадать тайну названия города — на этот счёт наберётся с десяток легенд. Не менее загадочна и история прикаспийского поселения, прошедшего от эпохи Золотой Орды через ханство к российскому подданству. Факты и мифы гуглятся без труда, равно как и типичные экскурсионные маршруты вроде осмотра кремля или многочисленных религиозных объектов (здесь соседствуют 14 конфессий и более 170 национальностей).
Народные стереотипы связывают Астрахань с классной рыбалкой и вкусной икрой. И это всё в городе есть, но мы путешествуем на автомобиле, поэтому соберём полный букет впечатлений от самобытного южного города на 11 островах и его окрестностей.
Если остались силы после долгой дороги и душа просит местной природной экзотики, можно проехать от Волгограда до Астрахани по левому берегу Волги — через Ахтубинск. Трасса здесь похуже, чем правобережная Р-22 «Каспий», зато степного колорита несравненно больше. А главное, по пути удобно зарулить в Богдинско-Баскунчакский заповедник, название которого и раскрывает основные точки интереса.
Большое Богдо — священная буддийская гора, самая высокая (150 метров) точка Прикаспийской низменности и дом для единственной в стране колонии пискливых геккончиков. Впрочем, многочисленные пещеры, пустоты, складки рельефа подарили «голос» и самой горе, его слышно при сильном ветре. Видимые глазу красноватая «марсианская» глина и песчаники на самом деле прикрывают край огромного соляного купола — с каждым годом он всё сильнее выпирает из земли, и Большое Богдо становится ещё чуточку больше: примерно на миллиметр каждые 12 месяцев.
С окрестных высот открываются панорамные виды на озеро Баскунчак, где добывают соль. Некоторые даже сравнивают водоём со знаменитым Мёртвым морем. Но вот уровень сервиса пока прихрамывает. Зато фактура для необычных фотографий гарантирована. Автомобилистам на заметку: именно здесь во времена СССР ставили сухопутные рекорды скорости.
Важный нюанс. В заповеднике действует особый режим. К примеру, с 1 ноября по 30 марта легальный доступ на территорию закрыт. Иностранцев пускают только по разрешению ФСБ, полёты на дронах тоже согласовываются. Выход на несколько экскурсионных маршрутов — платный. Поэтому рекомендуем перед поездкой уточнить условия посещения на официальном сайте.
Богдинско-Баскунчакский заповедник
Адрес: Ахтубинск, ул. Мелиораторов, 19/1
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 16:00
Экскурсии: от 150 до 700 рублей с человека
Дальше по этой же трассе между сёлами Тамбовка и Селитренное (примерно 140 км от Астрахани) находится съезд к древнему городу, который построили на берегу Волги в… XXI веке. Дело в том, что культурно-исторический комплекс «Сарай Бату» вырос из декораций к современному фильму «Орда». Конечно, исторической ценности в новодельных хижинах и башнях нет, зато картинка — залюбуешься. Помимо поселения, открыты выставка песчаных скульптур и музей. Можно покататься на верблюдах, заглянуть в камеру пыток или пострелять из лука — в общем, по полной окунуться в воссозданный быт кочевников.
Культурно-исторический комплекс «Сарай Бату»
Адрес: 8,7 км на юг от с. Тамбовка, 40 м от левого берега реки Ашулук
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Стоимость билета: 450 рублей (дети до 7 лет – бесплатно), оплата наличными
Людям с бензином в крови эти два слова скажут о многом. Бархан Большой Брат и окрестные пески в паре часов езды от Астрахани — неизменный пункт программы топовых ралли-рейдов, включая международный марафон «Шёлковый путь». Только сразу предупредим: не имея устойчивых навыков езды по сыпучему покрытию и подходящего автомобиля, играть в отчаянного джипера не стоит — ошибка обойдётся дорого.
Если не уверены в своих силах или автомобиле, оставьте личную машину в городе, купите экскурсию с доставкой до места (в среднем 7000 рублей за внедорожник на четырёх человек) и посмотрите пустыню пешком. Знакомиться с Большим Братом заочно по фото бесполезно: ветер и время постоянно меняют краски, форму и даже расположение бархана, так что каждый раз экзотический ландшафт предстаёт в обновлённом виде.
Бархан Большой Брат
Адрес: Астраханская область, Чёрные земли. Координаты: 46.429209, 47.494084
По пути от Волгограда к Астрахани по трассе Р-22 «Каспий» есть крайне интересная локация, которую редко встретишь в перечнях местных достопримечательностей. Близ посёлка Нариманов русло Волги пересекает уникальное гидротехническое сооружение, аналогов которому в России нет. Так называемый вододелитель построили в 1977 году для распределения потоков в дельте реки посредством громадных опускных затворов. Вот только теория разошлась с практикой, и с тех пор грандиозное устройство включали от силы раз пять-шесть, и с 1989-го комплекс бездействует. Похоже, никто толком не знает, что теперь делать с этим чудом советской техники. Но пока вододелитель не уничтожили, посмотреть на него своими глазами однозначно стоит.
Расположение Астрахани на стыке культур, эпох и торговых путей отразилось на её застройке. Дивное разнообразие стилей: Татарская, Бухарская, Персидская, Армянская слободы, советско-маргинальные микрорайоны Бабайка и Трешник, купеческо-исторические кварталы Коса и Белый город. Далеко не все строения сохранили былую опрятность, особенно досталось от времени некогда изящным деревянным избушкам. Прелесть такой архитектурной эклектики — в пеших прогулках, а местные советуют именно так изучать город. Маршрут легко составить по любимой тематике: одним — трущобы и заброшки, другим — авторские «хулиганские» экскурсии по нетуристическим переулкам.
Если в приоритете цивилизованное погружение в прошлое, советуем навестить резной терем купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века, а ныне бережно отреставрированный и превращённый в музей. О древностях астраханского быта здесь рассказывают в интерактивной форме на манер иммерсивного театра.
Музей «Дом купца Тетюшинова»
Адрес: Астрахань, ул. Коммунистическая, 26/9
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг – с 13:00 до 21:00, понедельник – выходной. Каждый последний день месяца – санитарный день.
Стоимость билета: от 120 рублей
В мае Астрахань атакует назойливая мошка, в июне нередки песчаные бури, а вот июль, август и сентябрь — самое подходящее время для расслабленных романтических активностей. В дельте Волги расцветают экзотические лотосы (на мелководье их целые поля!), на бахчах поспевают арбузы, можно купаться, загорать и смотреть по ночам на звёзды.
А если хочется объединить удовольствия и замкнуть их в тесном кругу близких, имеет смысл взять в аренду катамаран с капитаном. Такое судно, в отличие от типичной яхты, вмещает до 10 человек, более устойчивое для страдающих от качки и вместительнее для отдыха на воде или шумной вечеринки.
На другом полюсе «катамаранного» отдыха — спортивный интерес. Как минимум гостей готовы научить правильной терминологии, словам вроде шкот или спинакер, как максимум — подготовить к регате.
Сложно назвать самый центр Астрахани оригинальной локацией, но заглянуть в сердце города определённо стоит. Каменные башни, крепостные стены, соборы, цейхгауз, гауптвахта — всего 22 объекта образуют живописный ансамбль середины XVI — начала XX веков. На территории регулярно проводят выставки и фестивали.
Астраханский кремль
Адрес: Астрахань, ул. Тредиаковского, 2
Часы работы: с 1 мая по 31 октября вт.–чт. с 10:00 до 18:00, пт.–вскр. с 10:00 до 20:00; с 1 ноября по 30 апреля вт.–вскр. с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной
Стоимость билета: вход на территорию бесплатный, выставки оплачиваются отдельно
В Астрахани много приятных мест, где можно не задерживаться надолго, а просто сделать хорошие фотографии. Вот несколько из них:
Рыба, икра, арбузы, изделия из верблюжьей шерсти и камыша — об этом здесь знают всё. Можно, конечно, ограничиться тематическими магнитами и прочей незатейливой сувениркой с прилавков у стен кремля. Но вообще Астрахань любопытна другим: любой местный промысел туристам готовы показать изнутри. Хороший шанс и на память что-нибудь прикупить, и время с пользой провести.
Рыбную тему логично раскрыть визитом на осетровую ферму. Там наглядно покажут процесс получения чёрной икры, предложат дегустацию деликатесов, обед в специализированном ресторане и упакуют с собой фирменную продукцию.
Осетровая ферма «Астраханская фишка»
Адрес: Астраханская область, Камызякский р-н, поселок Верхнекалиновский, ул. Новая, 25
Стоимость билета: от 750 рублей
Музей «Российский арбуз» организовали на базе заведения с почти непроизносимым названием — Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства. Выставка скромная, почти домашняя — буквально один зал. Однако туристам обещают показать плантацию и устроить дегустацию разных сортов полосатой ягоды.
Музей «Российский арбуз»
Адрес: Астраханская область, Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Любича, 16
Часы работы: с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
В том случае, когда аутентичный продукт хочется найти непосредственно в городе, не обойтись без визита на рынок. Например, на широко распиаренные торговые ряды «Селенские Исады». Исторической экзотики или фантастически низких цен ждать не стоит, а вот с ассортиментом и правда полный порядок: балык, копчёности, икра, вобла в миллионе вариантов и так далее. Продавцы готовы упаковать рыбу для перевозки и выдать чек для контролирующих инстанций — с браконьерством в области борются жёстко.
Рынок «Селенские Исады»
Адрес: Астрахань, Покровская площадь, 3А
Часы работы: с 7:00 до 18:00
Стильно: ресторан «Миндаль»
Укрывшееся в старинном особняке заведение позиционирует себя как ресторан восточной кухни. В том же стиле оформлен и интерьер: резной декор, потолок под звёздное небо, много золота, аутентичная посуда, кальянная зона. При этом меню разнообразное и не замыкается только на одном стиле. Рекомендуем любителям особенной атмосферы и национального колорита.
Адрес: Астрахань, ул. Ульяновых, 10
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00
Средний чек: от 1500 рублей
По-местному: ресторан «Белуга»
Астраханская кухня — кухня рыбная. И, пожалуй, в этом роскошном заведении локальные блюда представлены наиболее полно. Неслучайно ресторан засветился в популярном телешоу «Орёл и решка», когда в «Белугу» отправился пировать ведущий с безлимитной картой. Здесь действительно всё на высоком уровне — от качества сервиса до оформления интерьера.
Адрес: Астрахань, ул. Фиолетова, 3
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00
Средний чек: от 1500 рублей
По-домашнему: кафе «Онегин»
Котлета по рецепту Пожарского, осетрина по-дворянски — заведение исповедует классику русской кухни. И оформление в соответствующем стиле: массивные книжные шкафы, портреты литературных деятелей на стенах. Полное ощущение, что попал в дореволюционную гостиную с панорамным видом на кремль.
Адрес: Астрахань, пл. Имени Ленина, 12
Режим работы: ежедневно с 8:30 до 23:00
Средний чек: 400–1200 рублей
Недорого: ресторан «Точно сочно»
Демократичное уютное заведение в центре Астрахани. Кухня разнообразная: пицца, паста, стейки и даже роллы. Меню радует креативом: как вам, например, закуска «А может лучше в Европу?», салат «Арабский Джеки-Чан» или суп «Из жены петуха Джульетты»? Иными словами, перед нами доказательство, что бюджетно не равно уныло.
Адрес: Астрахань, ул. Кирова, 27
Режим работы: с 8:00 до 0:00 с воскресенья по четверг, с 11:00 до 2:00 в пятницу и субботу
Средний чек: от 600 рублей
Дорого и круто: «Гранд Отель Астрахань»
Пятизвёздочный бизнес-отель в современном стиле — этим всё сказано. Высокие рейтинги, отменный сервис, максимальный набор услуг, расположение в центре города на берегу Волги — неудивительно, что здесь предпочитает останавливаться деловая и политическая элита, вплоть до президентов. Если соответствующая уровню гостиницы стоимость номеров не смущает, бронируйте смело — отдохнёте как следует.
Адрес: Астрахань, ул. Куйбышева, 69
Цена номера за ночь: от 5300 рублей
Парковка: бесплатная
Экономно: гостевой дом «Континент»
Несмотря на скромную трёхзвёздочную категорию, отель регулярно собирает положительные отзывы гостей и не выходит из лидеров тематических рейтингов. Удобное расположение рядом с кремлём, продуманные чистые номера, приятные интерьеры. Грамотный выбор, если в гостинице вы цените прежде всего функционал, а не перечень услуг, вид из окна или размер спа.
Адрес: Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, 20
Цена номера за ночь: от 2000 рублей
Парковка: бесплатная
Модно: гостиница Bonhotel
Этот бутик-отель эксперты индустрии назвали «Лучшим дизайнерским отелем Астрахани» и включили в тематический топ всей страны. В XIX веке особняк в центральном квартале Белый город рядом с кремлём принадлежал предводителю местного дворянства Харлампию Хлебникову. И новые владельцы постарались при восстановлении исторического здания и адаптации его под туристические задачи сохранить атмосферу былой купеческой эпохи. Получилось! При этом стоимость проживания назначили весьма гуманную.
Адрес: Астрахань, ул. Ленина, 2
Цена номера за ночь: от 2000 рублей
Парковка: бесплатная
Статусно: гостиница «Астраханская»
Современный четырёхзвёздочный отель — наследник старейшей в городе гостиницы, открытой в 1890 году. Стены памятника архитектуры видели Горького и Гиляровского, Шаляпина и Сурикова. Отдельные апартаменты были построены для императора Александра III. Неудивительно, что планировка нынешней «Астраханской» сохранила былые простор, размах, роскошную отделку, к которым добавили продвинутый спа-комплекс с хаммамом, бассейном и тренажёрным залом.
Адрес: Астрахань, Свердлова, 10/6
Цена номера за ночь: от 3500 рублей
Парковка: бесплатная
Вместить визит в Астрахань в один день не выйдет. Чтобы изучить город, его окрестности и отдохнуть, потребуется несколько суток. А раз так, закладываем в смету стоимость хотя бы двух ночёвок: приличный двухместный номер в среднем стоит 3000 рублей за сутки.
Топливо в один конец (с учётом маршрута от Москвы, пробега по улицам и вылазок за город) — 7800 рублей. Питание — в среднем 3000 рублей в день, суммарно 9000 рублей. В итоге набегает около 22 800 рублей на обязательные расходы, к которым придётся прибавить возможные траты на сувениры, билеты в музеи, на выставки или экскурсии.
Все точки на одной карте
Чтобы сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте
Фотографии: Land Rover, Wikimedia