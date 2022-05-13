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Едем в Элисту — город, который точно стоит посмотреть

Путешествия

Вероника Волосунова

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Планируя летний отпуск, многие туристы часто выбирают южное направление — и это не только Крым или Сочи, но и Кавказ! Это понятно — солнце, море и горы. Но можно присмотреться и к менее популярным, но не менее завораживающим местам, которые мы часто проезжаем мимо. Например, к Элисте — столице единственной республики в Европе, где большая часть населения исповедует буддизм. 

Здесь можно побывать в буддийском храме, как в Таиланде, сделать фото на розовом озере, как в Австралии, и увидеть поющие барханы, как в Сахаре. Собрали самые интересные места, ради которых стоит остановиться в Элисте хотя бы на пару часов, а лучше — на несколько дней!

Фото: Serafima Lazarenko (Unsplash)

1260 км: Москва — Элиста
16 часов по трассе P22
(при расходе 8 л / 100 км) — 100 литров AИ-95 (5250 рублей)

Расположение Элисты — это и её преимущество, и её уязвимость. Всё как в сказке про богатырей: прямо поедешь — на Кавказ попадёшь, налево свернёшь — в Крыму окажешься, направо — Астрахань повидаешь. И именно поэтому Элисту часто и несправедливо проезжают мимо. Но правдивы слова песни: «В необъятной степи ты как чистый кристалл, моя маленькая Элиста»…

Золотая Обитель Будды Шакьямуни

Начинать своё знакомство с сердцем Калмыкии надо непременно с её культуры. Буддизм исповедуют в республике ещё с XVI века и верно следуют всем традициям по сегодняшний день. В Элисте находится самый большой в России и Европе буддийский храм «Золотая Обитель Будды Шакьямуни». Причём обитель благословил сам Далай-лама XIV, оставив в качестве одной из реликвий свою одежду. 

Фото: Yakov Oskanov (Shutterstock)

Фото: KELENY (Shutterstock)

Большому храму и Будда под стать — это самая крупная статуя в России и Европе. Внутри монумента находятся благовония, мандалы и мантры. Поза лотоса выбрана тоже неслучайно. Как цветок вырастает прекрасным «лебедем» из болот, так и Будда достиг нирваны (состояния полного спокойствия) из сансары. Согласно легенде, когда Будда шёл, вслед за ним распускались лотосы.

Баина Лиджи-Горяева

Автор музыкального ютуб-канала Bain Ligor

Для меня Обитель — символ спокойствия, размеренности, тишины и духовной силы. Сколько бы я ни была тут, каждый раз как первый — мне хочется бесконечно любоваться храмом. Абсолютно всё здесь гармонично. Даже архитектура: в обитель ведут четыре входа согласно четырём сторонам света и четырём стихиям (огонь, воздух, земля, вода). Охраняют её стражи мудрости — снежные львы и белый старец, хранитель изобилия и семейного благополучия

Туристы очень любят это место ещё и за красивые фотографии. Но не стоит забывать о правилах поведения на территории буддийского храма: важно уважать культуру и устои нашего народа. Перед тем, как войти в Обитель, нужно обойти её по часовой стрелке и снять головной убор, при входе обязательно разуться, но всегда оставаться в носках. Девушкам следует надеть юбку или платье — халат или палантин можно взять при входе. Не надо шуметь, а говорить лучше тихо. Внутри Обители запрещено фотографировать и снимать видео.

Золотая Обитель Будды Шакьямуни

Адрес: Элиста, улица Юрия Клыкова, 63
Часы работы: с 7:00 до 19:00

Золотые ворота и Пагода семи дней

Почти все достопримечательности располагаются вдоль главной улицы Элисты — улицы Ленина. По ней можно пройти через Золотые ворота и увидеть Пагоду семи дней.

Даша и Александр

Авторы ютуб-канала о путешествиях Alexander Pilot

Элиста сама по себе небольшой, но очень уютный городок с буддийской культурой. Одно из самых узнаваемых мест и по совместительству настоящий архитектурный шедевр — это Золотые ворота. Сначала думаешь, что оказался где-то в Таиланде, но, присмотревшись, замечаешь многочисленные сюжеты из истории калмыцкого народа. Золотые ворота символизируют порог, за которым начинается духовное очищение, а вместе с ним приходят в нашу жизнь добро и благополучие. 

Пройдя через ворота, можно выйти к Пагоде семи дней. Семь её ярусов посвящены семи Буддам, пришедшим на землю, и семи дням недели, тем самым символизируя цикличность жизни. В корпусе Пагоды находится барабан с — только представьте — 75 миллионами мантр. Мантры в буддизме как молитвы в христианстве. Считается, что если покрутить барабан с чистыми намерениями, то все желания обязательно исполнятся.

Пагода семи дней

Адрес: Элиста, центральная площадь Ленина
Режим работы храма: ежедневно c 8:00 до 20:00

Национальный музей истории Республики Калмыкии

Узнать историю калмыцкого народа, их обычаи и традиции можно в главном музее республики — Национальном.

Пётр Зорин

Автор ютуб-канала о путешествиях MY MAMA RUSSIA

Путешествие по Элисте нельзя назвать полноценным, пока вы не узнаете историю народа и местные традиции. В Национальном музее вам расскажут историю калмыков с древних времён. Например, что древние предки этого народа — западные монголы, которые решили перекочевать на юг России, да тут и остались. Почему так произошло? Что обозначают орнаменты национальной одежды? Чем отличается местная кухня и как выглядели юрты, в которых жили калмыки? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в музее. И не скупитесь на экскурсии. Билет на вход обойдётся в 100 рублей, с гидом — 300. Разница в стоимости небольшая, но во втором случае будет намного интереснее!

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Фото: Пётр Зорин

Национальный музей Калмыкии

Адрес: Элиста, улица Джангара, 9
Режим работы: вт.–пт. с 9:00 до 18:00, выходные с 10:00 до 16:00 (пн. — выходной)

Горящая вода, поющие барханы и розовое озеро

Если время позволяет остаться в Элисте на пару дней и выехать за пределы города, то вам крупно повезло. Калмыкия — один из самых красивых регионов России. Фото, сделанные на поющих барханах и около розового озера, соберут множество комментариев, а впечатления от горящей воды останутся на всю жизнь. Целая россыпь природных красот ждёт вас в государственном заповеднике Чёрные земли.

Даша и Александр

Авторы ютуб-канала о путешествиях Alexander Pilot

Для нас Калмыкия, в первую очередь, про природу. Тут бескрайние песчаные степи, где можно послушать пение барханов и оседлать двугорбого верблюда (самого выносливого в мире). Солёное озеро цвета бабл-гам. Розовый оттенок летом ему придают икринки микроскопических рачков, которые в нём живут. Недалеко ещё одно чудо природы — горящая вода. Её легко поджечь с помощью спички, так как вместе с водой из источника выходит газ. 

Территориально все эти места находятся рядом с посёлком Адык. Всегда можно обратиться к местным жителям — они и дорогу подскажут, и об интересных фактах расскажут.

Где вкусно поесть
Калмыцкая кухня №1

Если спросить у местных, где лучше всего познакомиться с калмыцкой кухней, все как один укажут на это кафе. Тут можно попробовать всё: махан шультаган (блюдо из отварной баранины с картофелем), бёриги (национальные пельмени), джомба (солёный чай) и многое другое. В меню больше 20 позиций калмыцкой кухни.

Адрес:  Элиста, улица Ленина, 200
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Средний чек: 800 рублей

Ресторан «Легенда»

Колоритный ресторан в национальном стиле — предметы интерьера сюда привозили из разных регионов Калмыкии и даже Монголии. По пятницам и субботам в «Легенде» организуют шоу-программы с народными песнями и танцами. И всё это в сочетании с национальной кухней.

Адрес: Элиста, ул. Ленина, д. 11, корп. 3
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 01:00
Средний чек: 1000–1300 рублей

Ресторан «Уралан» 

Хотя Калмыкию и называют краем баранины, поесть здесь можно не только её. Как насчёт стейка из верблюжатины или лапши с кониной? Если заинтересовало, добро пожаловать в «Уралан». Кроме необычных блюд, ресторану повезло и с локацией — рядом находятся музей «Уникальная Калмыкия», салон красоты и караоке. После утомительной дороги можно не только поесть, но и отдохнуть.

Адрес: Элиста, ул. Н. Очирова, д. 9
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 02:00
Средний чек: 900 рублей

Пресс-кафе «Репортёр»

Это место посетители называют «ретроуголком». Ретро, кстати, тут не только интерьер, но и цены, которые нравятся всем гостям. Например, бизнес-ланч обойдётся всего в 370 рублей. 

Адрес: Элиста, улица Ленина, 241
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 20:30
Средний чек: 500 рублей

Где переночевать
Дорого: Марко Поло

Адрес: Элиста, квартал Сити-Чесс, 24
Цена номера за ночь: от 5900 рублей
Парковка: частная, бесплатная

Этот отель на Яндекс.Путешествиях

Оптимально: Guest House Gh75

Адрес: Элиста, улица Бимбаева, 75
Цена номера за ночь: от 3300 рублей
Парковка: частная, бесплатная

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Экономно: 6 квадратов

Адрес: Элиста, улица Юрия Клыкова, 79
Цена номера за ночь: от 1500 рублей
Парковка: бесплатная

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