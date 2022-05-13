Едем в Элисту — город, который точно стоит посмотреть

Планируя летний отпуск, многие туристы часто выбирают южное направление — и это не только Крым или Сочи, но и Кавказ! Это понятно — солнце, море и горы. Но можно присмотреться и к менее популярным, но не менее завораживающим местам, которые мы часто проезжаем мимо. Например, к Элисте — столице единственной республики в Европе, где большая часть населения исповедует буддизм.

Здесь можно побывать в буддийском храме, как в Таиланде, сделать фото на розовом озере, как в Австралии, и увидеть поющие барханы, как в Сахаре. Собрали самые интересные места, ради которых стоит остановиться в Элисте хотя бы на пару часов, а лучше — на несколько дней!