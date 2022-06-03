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Большое путешествие на Кавказ: какой маршрут выбрать и что посмотреть по пути

Путешествия

Вероника Волосунова

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Планируя путешествие на Кавказ, туристы встречаются с одним серьёзным препятствием — расстоянием. Ради минеральных вод, гор и водопадов придётся проехать 1700 км от Москвы. Но вовсе не обязательно преодолевать весь путь без остановок. Мы подготовили на выбор два маршрута — с точками, где можно отдохнуть, изучить новые красивые места и вкусно поесть. Один маршрут короткий, другой длинный: разбираем плюсы и минусы каждого. 

Но для начала, почему Кавказ?

Ещё в годы СССР Кавказ получил репутацию лечебного курорта. И это действительно так: здесь находятся знаменитые источники минеральных вод, а лечебных санаториев — не пересчитать. Однако в последние годы всё больше туристов приезжают сюда не столько с целью поправить здоровье, сколько ради новых впечатлений и фотографий на память.

Кавказ поистине живописное место. В глубине местных гор затаились голубые озёра, водопады и ледники, при виде которых время останавливается и дух захватывает. А в курортных парках Пятигорска и Ессентуков до сих пор сохранились скамейки и беседки, где русские писатели создавали свои шедевры. Помимо этого, на Кавказе будет вкусно — в прямом смысле этого слова. Мы уже собрали лучшие места кавказских городов в одном из прошлых материалов. Теперь расскажем подробнее о маршруте к ним.

Планируем дорогу 

Кто-то хочет быстрее добраться до финальной точки и готов платить за проезд по платной трассе. А кто-то предпочитает размеренное путешествие и собирается сделать несколько остановок по пути, изучая красоты страны. 

На Кавказ ведут две главные трассы: М4 с платным участком и бесплатная магистраль P-22 «Каспий» (бывшая М6). Первый вариант по М4 предполагает только одну остановку – в Ростове-на-Дону. Этот путь быстрее, но не такой интересный, как второй вариант по P-22 с небольшими остановками в Тамбове, Волгограде и Элисте.

Маршрут №1 по трассе М4: через Ростов-на-Дону
1100 + 500 км: Москва – Ростов-на-Дону – Кавказ (Минеральные воды)
12 + 6 часов по трассе М4 — 2 дня
(при расходе 8 л / 100 км) — 127 литров АИ-95, около 6550 рублей
Платные участки: днем — 1128 рублей; ночью — 668 рублей. Двухместный номер 3500 + ужин и завтрак на двоих 4000 ~ 7500 рублей

Если выехать рано утром, то с небольшими остановками уже к началу вечера можно оказаться в Ростове-на-Дону — городе, который называют воротами Кавказа. 

Прогулка по Ростовской набережной и ужин в местной раковарне станут отличным вариантом отметить первый день путешествия. Если поедете в разгар лета, то утром можно отправиться искупаться и позагорать на левый берег Дона. В 2018 году город готовили к Чемпионату мира по футболу и заодно оборудовали отличную зону речных пляжей, рядом с которой есть теннисные и волейбольные площадки, а главное, парковки. Есть ещё два варианта, как провести утро в городе: познакомиться с бытом казаков в этнокомплексе «Кумжа» или с ростовским Бродвеем — подробнее об этом мы написали в статье, ссылка на которую есть прямо под этим абзацем.

А ещё этот маршрут идеально подойдёт для дороги обратно — когда впечатлений от поездки уже через край и хочется поскорее вернуться домой.

Маршрут №2 по трассе Р-22: через Тамбов, Волгоград и Элисту

В начале путешествия, когда вы ещё никуда не торопитесь и наслаждаетесь первыми днями отпуска, можно изучить несколько интересных городов, заранее заложив на дорогу до Кавказа 3–4 дня.

Фото: Insider (Википедия)

Тамбов

470 км: Москва — Тамбов
6 часов по трассе P22
(при расходе 8 л / 100 км) — 38 литров АИ-95 (1950 рублей)
Двухместный номер 5000 + ужин, завтрак и обед на двоих 3500 ~ 8500 рублей

Мы часто недооцениваем Тамбов и другие небольшие на фоне столичных мегаполисов города. Но им есть чем удивить! В Тамбове, например, находится русский Хогвартс. Здание хоть и заброшенное, но впечатляет — как и малоизвестные тамбовские подземелья, которые в своё время функционировали как полноценный подземный город. Местная духовная метрополия, тамбовский волк, усадьбы композитора С.В. Рахманинова и ученого В.И. Вернадского — программы хватит на полноценный день в городе. Ну а с собой в дорогу можно прикупить местных мичуринских яблок и особенный зефир.

Фото: Dmitry Antropov (Unsplash)

Волгоград

530 км: Тамбов — Волгоград
6 часов по трассе P22
(при расходе 8 л / 100 км) — 43 литра АИ-95 (2200 рублей)
Двухместный номер 5300 + ужин, завтрак и обед на двоих 4000 ~ 9300 рублей

Следующая остановка нашего маршрута — Волгоград. Город-герой богат на исторические памятники, и первое, что стоит посетить, — это Мамаев курган и памятники ансамбля «Героям Сталинградской битвы». После посещения исторических объектов можно прокатиться на подземном трамвае, посмотреть на Луну и кольца Сатурна в местном планетарии и попробовать в одном из городских ресторанов десерт «Мешок картошки» (он и правда так выглядит).

Фото: Yakov Oskanov (Shutterstock)

Элиста

330 км: Волгоград — Элиста
4 часа по трассе P22
(при расходе 8 л / 100 км) — 27 литров АИ-95 (1370 рублей)
Двухместный номер 3300 + ужин, завтрак и обед на двоих 3500 ~ 6800 рублей

По дороге на Кавказ путешественники очень часто проезжают мимо Элисты, столицы единственного в Европе региона, где исповедуют буддизм ещё с XVI века. А ведь в Элисте находится самый большой в России буддийский храм «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», на главной улице можно пройти через Золотые ворота, увидеть «Пагоду семи дней» и загадать заветные желания (главное, с чистыми намерениями, тогда всё исполнится). 

Ну а бриллиант Калмыкии — розовое солёное озеро, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Неподалёку от него есть поющие барханы и источник с горящей водой. Интересно будет и взрослым, и детям.  

И затем останется всего 350 км пути (примерно 28 литров АИ‑95, 1500 рублей) до Минеральных Вод. И чуть меньше — до Пятигорска или Ессентуков.

Считаем расходы на второй маршрут:

1700 км : Москва — Минеральные воды
3-4 дня по трассе P-22
(при расходе 8 л / 100 км) — 136 литров АИ-95 (7020 рублей)
Переночевать + еда ~ 30 000 рублей

Стоит ли оно того? Однозначно да. Тамбов, Волгоград и Элиста перестанут быть просто точками на карте, как только вы подарите им хотя бы по несколько часов своего времени. А дорога в 1700 км станет менее напряженной и появится возможность отдохнуть и переключиться. 

Ради чего? Ради гор, водопадов и колоритной кухни Кавказа. Как доберётесь до места, в Пятигорске советуем вспомнить Лермонтова и сходить в Некрополь (музей под открытым небом, сохранившийся с 1824 года), сфотографироваться у Ворот Любви, покататься на канатной дороге и искупаться в Бесстыжих Ваннах.

Фото: Крылов Иван (Википедия)

В Ессентуках, помимо минеральных источников, вас ждут местный Рио, поющие фонтаны и прыжок с парашютом (кто давно мечтал об этом — представьте, какие открываются виды, такой прыжок станет незабываемым). Ну а из города с названием Минеральные Воды нельзя уехать, так и не поднявшись на гору Змейка со святыми источниками и не увидев настоящий ледник и водопады в кавказских пещерах. В общем, вперёд, в путешествие!

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