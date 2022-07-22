Оставить коммент

Китайский бренд BYD выходит на японский рынок с тремя моделями

АвтоВАЗ скоро запустит продажи новых Lada Vesta, но их будет мало

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ начнёт отгружать в дилерскую сеть новые Lada Vesta NG уже в ближайшие дни. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники среди дилеров. Партия будет ограниченной и не превысит 800 автомобилей. Цены на новинку завод планирует объявить в конце июля, при этом полностью Lada Vesta NG до сих пор официально не рассекречена.

Читайте нас в Дзене!
1/3
  • АвтоВАЗ решил распродать автомобили, которые успел собрать до приостановки работы ижевской производственной площадки. В апреле сообщалось, что Vesta NG сходит с конвейера, но в очень небольших количествах.
  • 800 автомобилей распределят поровну среди всех дилерских центров АвтоВАЗа по России. Таким образом, по подсчётам издания, каждый центр получит по 2-3 машины.
  • В партии присутствуют Lada Vesta NG во всех типах кузова — это седан и универсал в стандартном и кросс-исполнениях. Однако АвтоВАЗ не будет продавать новинку в базовой и самой дорогой комплектациях, только Comfort+ и Luxe. Таким образом, вероятнее всего, к дилерам не попадут автомобили с одной из самых ожидаемых опций — мультимедийной системой с крупным вертикальным дисплеем.
  • Каким именно двигателем оснастят обновлённую Весту для продажи, пока не уточняется. На данный момент АвтоВАЗ выпускает только 90-сильную версию восьмиклапанного мотора объёмом 1,6 литра.

Ранее на патентных изображениях был рассекречен интерьер обновлённой модели, официально пока не представленный. Lada Vesta должна получить три варианта оформления передней панели, при этом в двух из них на центральной консоли присутствуют сенсорные экраны разного размера.

Ну что, пора бежать к дилеру?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании