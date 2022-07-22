АвтоВАЗ скоро запустит продажи новых Lada Vesta, но их будет мало

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АвтоВАЗ начнёт отгружать в дилерскую сеть новые Lada Vesta NG уже в ближайшие дни. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источники среди дилеров. Партия будет ограниченной и не превысит 800 автомобилей. Цены на новинку завод планирует объявить в конце июля, при этом полностью Lada Vesta NG до сих пор официально не рассекречена.
Ранее на патентных изображениях был рассекречен интерьер обновлённой модели, официально пока не представленный. Lada Vesta должна получить три варианта оформления передней панели, при этом в двух из них на центральной консоли присутствуют сенсорные экраны разного размера.
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