Завод «Лада Запад Тольятти» прекратил сборку Lada Niva Travel

Дочернее предприятие АвтоВАЗа, завод «Лада Запад Тольятти» (бывшее производство GM-АвтоВАЗ) завершил выпуск своей единственной модели — внедорожника Lada Niva Travel. Как пишет Avtograd News во «ВКонтакте», предприятие будет законсервировано.
- Закрытие завода не означает прекращение выпуска Lada Niva Travel. С мая нынешнего года АвтоВАЗ ведёт работу по переносу её сборки на основном заводе — на той же линии, где собирают «классическую» Lada Niva Legend. Массовый выпуск внедорожника должен стартовать в конце лета.
- Часть персонала предприятия «Лада Запад Тольятти», по данным паблика, переведут на другие производства компании, тем же, кто предпочтёт расстаться с АвтоВАЗом, предложат уволиться по соглашению сторон. При этом небольшое количество сотрудников «Лада Запад Тольятти» всё же сохранит — они будут готовить завод к консервации.
- Планирует ли АвтоВАЗ возобновлять сборку на этих мощностях каких-либо моделей, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года под брендом Lada выйдут на рынок сразу пять новых моделей, включая некую принципиальную новинку сегмента B. Возможно, конвейер в будущем перезапустят ради одной из этих Lada.
- Предприятие GM-АвтоВАЗ, созданное совместными усилиями двух концернов, полностью перешло под контроль тольяттинского автогиганта в конце 2019 года: АвтоВАЗ выкупил долю GM (сумма сделки не уточнялась). Позже компанию переименовали в «Лада Запад Тольятти».
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