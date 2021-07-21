Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Завод «Лада Запад Тольятти» прекратил сборку Lada Niva Travel

Дочернее предприятие АвтоВАЗа, завод «Лада Запад Тольятти» завершил выпуск своей единственной модели — внедорожника Lada Niva Travel. Предприятие будет законсервировано
Новости
4

Дочернее предприятие АвтоВАЗа, завод «Лада Запад Тольятти» (бывшее производство GM-АвтоВАЗ) завершил выпуск своей единственной модели — внедорожника Lada Niva Travel. Как пишет Avtograd News во «ВКонтакте», предприятие будет законсервировано.

  • Закрытие завода не означает прекращение выпуска Lada Niva Travel. С мая нынешнего года АвтоВАЗ ведёт работу по переносу её сборки на основном заводе — на той же линии, где собирают «классическую» Lada Niva Legend. Массовый выпуск внедорожника должен стартовать в конце лета.
  • Часть персонала предприятия «Лада Запад Тольятти», по данным паблика, переведут на другие производства компании, тем же, кто предпочтёт расстаться с АвтоВАЗом, предложат уволиться по соглашению сторон. При этом небольшое количество сотрудников «Лада Запад Тольятти» всё же сохранит — они будут готовить завод к консервации.
  • Планирует ли АвтоВАЗ возобновлять сборку на этих мощностях каких-либо моделей, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года под брендом Lada выйдут на рынок сразу пять новых моделей, включая некую принципиальную новинку сегмента B. Возможно, конвейер в будущем перезапустят ради одной из этих Lada.
  • Предприятие GM-АвтоВАЗ, созданное совместными усилиями двух концернов, полностью перешло под контроль тольяттинского автогиганта в конце 2019 года: АвтоВАЗ выкупил долю GM (сумма сделки не уточнялась). Позже компанию пере­именовали в «Лада Запад Тольятти».

Как считаете, что нужно сделать с заводом?

Пусть будет: хороший завод всегда пригодится
Продать китайцам, а деньги вложить в развитие

Подождите

Новости загружаются

#LADA (ВАЗ) Niva#Внедорожники#LADA (ВАЗ)
Комментарии
Комментарии4
Войдите, чтобы комментировать
21 июля 2021
Лучше отдать Китайцам-они не будут воровать , а делать хорошие машины, а они это доказали! &quot;Наш&quot; Ваз - это прошлостолетнее убогость по сравнению с ихними машинами, а ценники как за хорошую Китайскую!!!
Нравится
Ответить
22 июля 2021
Лучше себя отдай. А ты дурачок не в курсе что это реношники воруют? Автоваз только исполняет указание руководства. Чё ссышься против иностранцев высказаться?
Нравится
Ответить
22 июля 2021
СтавропольАвто-закрыт и порос травой; &quot;Дервейс&q&shy;uot;-Черкесск-з&shy;акрыт; Ford-Sollers-Вс&shy;еволожск-закрыт&shy;; &quot;General Motors&quot;-Шушары-закрыт; &quot;Тагаз&quo&shy;t;-Таганрог-зак&shy;рыт; теперь и «Лада Запад Тольятти» и т.д. Вот это я понимаю поднятие автопрома на новый уровень. Сколько людей осталось без работы. Да, согласен что уровень развития отечественного автомобилестроения это прошлый век-но и цена намного ниже, а качество как у всех (ломается все и всегда). Нет уже тех иномарок начала 90-х &quot;миллионщиков&quot;. Срок эксплуатации современного авто 5 лет-любого...... Всем добра.
Нравится
Ответить
22 июля 2021
Если завод продадут китайцам, деньги в развития все разворую. А автором он все таки есть НАШ Отечественный.
Нравится
Ответить

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё