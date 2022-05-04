АвтоВАЗ не запустит производство после майских праздников

Валерий Королёв отметил, что на период с 11 по 13 мая, когда завод будет находиться в простое, будут организованы временные работы. Не задействованные в них сотрудники АвтоВАЗа получат компенсации в размере двух третей зарплаты. Коснётся ли простой обеих производственных площадок АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, не уточняется.