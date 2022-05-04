АвтоВАЗ не запустит производство после майских праздников

АвтоВАЗ не приступит к выпуску автомобилей по завершении корпоративного отпуска и майских выходных: завод отправится в простой на три дополнительных дня. Об этом агентству ТАСС заявил зампредседателя профорганизации предприятия Валерий Королев, а «Интерфаксу» подтвердили собственные источники. Связывают изменения в графике работы с нехваткой комплектующих.
- Валерий Королёв отметил, что на период с 11 по 13 мая, когда завод будет находиться в простое, будут организованы временные работы. Не задействованные в них сотрудники АвтоВАЗа получат компенсации в размере двух третей зарплаты. Коснётся ли простой обеих производственных площадок АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, не уточняется.
- С 4 по 24 апреля завод находился в корпоративном отпуске, перенесённом на этот период с летних месяцев. Однако уже 27 апреля в Тольятти начали приостанавливать производство. Кроме того, завод объявил частью отпуска дни между майскими праздниками, и 30 апреля конвейеры были остановлены. Тогда предполагалось, что завод вернётся к работе 11 мая.
Дефицит комплектующих может привести к тому, что производство Lada Vesta будет прекращено на несколько ближайших месяцев. Ранее сообщалось, что руководство завода планирует сделать паузу для того, чтобы накопить достаточный запас электронных компонентов. Однако в руководстве «Лада Ижевск» эту информацию опровергли, заявив, что график работы будет формироваться «на короткую перспективу» исходя из наличия деталей.
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