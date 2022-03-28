Запуск новой Lada Vesta отложили из-за проблем с качеством и комплектующими

Полноценный дебют новинки АвтоВАЗ наметил на середину мая: по всей видимости, к тому моменту планируется устранить сбои в работе электроники. Обновлённую модель покажут как сам завод, так и избранные дилерские центры. Однако перспективу запуска массового производства Lada Vesta NG в нынешнем году источники сообщества называют «сомнительной» в связи с иностранным происхождением большинства электронных комплектующих, хотя сборочная линия на ижевской площадке завода в целом к началу работы готова.