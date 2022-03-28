Запуск новой Lada Vesta отложили из-за проблем с качеством и комплектующими

АвтоВАЗ может не запустить массовое производство обновлённой Lada Vesta в нынешнем году. Источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте» связывают изменение графика запуска сборки новинки с нехваткой комплектующих. Кроме того, сообщается, что уже собранные презентационные автомобили испытывают проблемы с работой электронных компонентов.
- По данным сообщества, АвтоВАЗ сейчас располагает примерно 15 автомобилями, предназначенными для демонстрационных целей. Однако на данный момент специалисты завода проводят ряд мероприятий по доработке машин «до качественного состояния».
- Дело в том, что все эти автомобили собраны в максимальной комплектации, которая включает в себя множество новых электронных компонентов — это в первую очередь новая цифровая приборная панель, крупный вертикальный планшет медиасистемы и функция контроля слепых зон. Отмечается, что новая бортовая электроника Lada Vesta на данный момент работает некорректно.
- Полноценный дебют новинки АвтоВАЗ наметил на середину мая: по всей видимости, к тому моменту планируется устранить сбои в работе электроники. Обновлённую модель покажут как сам завод, так и избранные дилерские центры. Однако перспективу запуска массового производства Lada Vesta NG в нынешнем году источники сообщества называют «сомнительной» в связи с иностранным происхождением большинства электронных комплектующих, хотя сборочная линия на ижевской площадке завода в целом к началу работы готова.
Вместо этого АвтоВАЗ в спешном порядке разрабатывает упрощённые модификации некоторых моделей, которые будут менее зависимы от поставок из-за рубежа. По данным инсайдеров, речь идёт о Lada Granta и Lada Niva, которые лишатся системы АБС, стабилизирующей электроники, подушек безопасности и блоков «Эра-ГЛОНАСС». Сам завод в апреле уходит во внеплановый корпоративный отпуск, а позже перейдёт на сокращённый график работы.
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