Заводы АвтоВАЗа и Renault продлили простой

Заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, а также предприятие Renault в Москве продлили режим простоя: часть моделей российской и французской марок не будут выпускать вплоть до 18 марта. Таким образом, к полноценному функционированию предприятия могут вернуться лишь 21 марта.
- Как уточняет «КоммерсантЪ», в Renault продолжают связывать приостановку сборки автомобилей с нехваткой комплектующих, которая стала следствием нарушения логистических цепочек. В Москве для российского рынка собирают кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также вседорожник Nissan Terrano. Компания Nissan ранее объявила о приостановке своего завода в Санкт-Петербурге.
- АвтоВАЗ, тем не менее, пообещал частично восстановить деятельность предприятия. По данным «Лада.Онлайн», с 16 марта должна возобновиться работа двух сборочных линий в Тольятти — на них выпускают семейство Lada Granta и внедорожники Lada Niva.
- Конвейеры по сборке автомобилей на платформе B0 (Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero) и ижевская площадка, где выпускают Lada Vesta, останутся в режиме простоя до 18 марта. Однако в Ижевске по-прежнему ведётся подготовка к старту массового производства обновлённой Lada Vesta — она выйдет на рынок под обозначением Vesta NG.
Среди российских заводов, на которых выпускают автомобили зарубежных брендов для российского рынка, штатный режим работы сохранили, к примеру, предприятие «ПСМА Рус» (марки Mitsubishi, Opel, Peugeot и Citroen) и калининградский «Автотор». Сборка автомобилей BMW здесь приостановлена, однако производство машин южнокорейских марок продолжается.
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