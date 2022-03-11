Заводы АвтоВАЗа и Renault продлили простой

Конвейеры по сборке автомобилей на платформе B0 (Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero) и

ижевская площадка, где выпускают Lada Vesta, останутся в режиме простоя до 18 марта. Однако в Ижевске по-прежнему ведётся подготовка к старту массового производства обновлённой Lada Vesta

— она выйдет на рынок под обозначением Vesta NG.