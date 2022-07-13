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АвтоВАЗ сможет выпускать по 300 Ларгусов в день уже в июле

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ по-прежнему рассчитывает перезапустить сборку Lada Largus: по данным источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», старт намечен на 26 июля. До конца месяца планируется достичь планового объёма сборки в 300 машин в день.

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  • Учитывая сегодняшнее официальное оповещение о начале производства Lada Niva Legend, с запуском сборки Lada Largus АвтоВАЗ восстановит работу всех трёх конвейерных линий. Lada Largus собирают на отдельной «нитке», выделенной под автомобили на платформе B0. О возможности начала выпуска соплатформенного хэтча Xray пока ничего не сообщается.
  • Каким образом решена проблема импортозамещения и насколько упрощённым окажется универсал, также пока неизвестно.
  • Косвенным доказательством намерений завода источники называют наращивание сборки силовых агрегатов ВАЗ-11182. В начале июля сообщалось, что на предприятии эти 90-сильные моторы выпускают в три смены. По мнению сообщества, завод рассчитывает создать запас двигателей для бесперебойной сборки Ларгуса.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявлял, что при условии возобновления производства популярного универсала до конца года с конвейеров сойдут до 120 тысяч автомобилей. Помимо Lada Largus АвтоВАЗ планирует в течение лета перезапустить и сборку Lada Niva Travel.

Доведись выбирать, купили бы Largus или Xray?

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