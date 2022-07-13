АвтоВАЗ сможет выпускать по 300 Ларгусов в день уже в июле

Учитывая сегодняшнее официальное оповещение о начале производства Lada Niva Legend, с запуском сборки Lada Largus АвтоВАЗ восстановит работу всех трёх конвейерных линий. Lada Largus собирают на отдельной «нитке», выделенной под автомобили на платформе B0. О возможности начала выпуска соплатформенного хэтча Xray пока ничего не сообщается.