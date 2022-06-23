АвтоВАЗ намерен выпустить 500 000 машин в следующем году

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Волжский автозавод собирается выпустить в 2023 году около полумиллиона автомобилей. Производитель отправил соответствующие уведомления своим поставщикам, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу правительства Ульяновской области Владимира Разумкова.
В этом месяце в Тольятти возобновили работу конвейера после длительного простоя. Пока освоена только одна модель — упрощённая Лада Гранта. Её стоимость начинается с 678 300 рублей. На очереди стоит упрощённая «Нива», а в июле возможно возвращение Ларгуса.
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