АвтоВАЗ рассекретил комплектацию «импортозамещённой» Lada Granta

АвтоВАЗ официально объявил о запуске производства упрощённой версии Lada Granta, которая получила наименование Classic’22 — чтобы дистанцировать новинку от уже имеющейся в линейке Granta Classic. Такая Гранта сохранит, к примеру, электроусилитель руля и электростеклоподъёмники передних дверей. Цены на новую версию производитель обещает объявить позднее, но уже заявлено, что «импортозамещённая» версия Гранты станет самым доступным новым автомобилем в России.