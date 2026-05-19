Большой кроссовер Wey V9X, который ждут в России, вышел на рынок Китая

Самая доступная модификация Wey V9X при длине 5205 миллиметров располагает колёсной базой 3050 миллиметров. У более дорогой версии добавили 100 миллиметров между осями, а габаритная длина увеличена до 5299 миллиметров. Уже в стандарте кроссовер оснащается 21-дюймовыми колёсными дисками.

Все три варианта силовых установок кроссовера сочетают 2,0-литровый ДВС на 238 сил с двумя электромоторами, причём передний развивает 150 сил. Совокупная мощность в зависимости от настроек силовой электроники для задней оси может составлять 680, 693 или 748 сил. Также предложено несколько тяговых аккумуляторов ёмкостью от 55,4 до 80 кВт⋅ч, которые обеспечат запас хода на электротяге от 310 до 470 километров. Без подзарядки и дозаправки V9X проедет более 1700 километров, а до 100 км/ч разгонится за 4,6 секунды, но только при полностью заряженной батарее.