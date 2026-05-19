Большой кроссовер Wey V9X, который ждут в России, вышел на рынок Китая

Концерн Great Wall объявил о начале полноценных продаж в КНР кроссовера Wey V9X. Вседорожник выходит на рынок с двумя вариантами колёсной базы и тремя версиями силовой установки, которая на этой стадии может быть только гибридной. Традиционно цены на новинку несколько снизились по сравнению с этапом предзаказов. В России официальные продажи Wey V9X должны стартовать в IV квартале нынешнего года.
- Самая доступная модификация Wey V9X при длине 5205 миллиметров располагает колёсной базой 3050 миллиметров. У более дорогой версии добавили 100 миллиметров между осями, а габаритная длина увеличена до 5299 миллиметров. Уже в стандарте кроссовер оснащается 21-дюймовыми колёсными дисками.
- Все три варианта силовых установок кроссовера сочетают 2,0-литровый ДВС на 238 сил с двумя электромоторами, причём передний развивает 150 сил. Совокупная мощность в зависимости от настроек силовой электроники для задней оси может составлять 680, 693 или 748 сил. Также предложено несколько тяговых аккумуляторов ёмкостью от 55,4 до 80 кВт⋅ч, которые обеспечат запас хода на электротяге от 310 до 470 километров. Без подзарядки и дозаправки V9X проедет более 1700 километров, а до 100 км/ч разгонится за 4,6 секунды, но только при полностью заряженной батарее.
- Для кроссовера разработали новую «умную» подвеску, включающую в себя пневмоэлементы с возможностью варьирования клиренса в диапазоне 100 миллиметров и адаптивные амортизаторы, способные заранее подстраиваться под приближающиеся дорожные неровности. Кроме того, предусмотрены управляемые задние колёса, за счёт которых реализована функция виртуального изменения величины колёсной базы: кроссовер для повышения манёвренности способен имитировать расстояние между осями от 2,2 до 3,15 метра.
- В оснащение кроссовера вошло множество дисплеев: 12,3-дюймовая приборная панель, два передних тачскрина на 17,3 дюйма, 29-дюймовый проекционный экран и потолочная панель диагональю 21,4 дюйма для задних пассажиров. В состав медиасистемы входит 31 динамик. Кресла второго ряда снабдят 22-точечным массажем, подставками для ног с четырёхпозиционной регулировкой и собственной беспроводной зарядкой в сочетании с 7-литровым термобоксом.
- В число электронных помощников включена, к примеру, «умная» головная оптика, способная проецировать разнообразные приветственные анимации и имеющая шесть сценариев работы для разных ситуаций. Комплекс водительских ассистентов состоит из 27 датчиков и работает на чипе Thor-U вычислительной мощностью 700 ТОПС: в полуавтономном режиме управлять некоторыми манёврами кроссовера можно при помощи голосовых команд.
- Wey V9X сейчас стоит в КНР от 349 800 до 389 800 юаней (от 3,7 до 4,1 миллиона рублей), снижение цены по сравнению с этапом предзаказов составило примерно 20–30 тысяч юаней. В будущем ценовой диапазон может измениться, так как марка планирует расширить моторную гамму V9X за счёт чисто электрических, а также неподзаряжаемых гибридных установок. В России вседорожник появится как гибрид, но точные характеристики модификации для нашей страны пока не называются.
В середине мая марка рассказала об испытаниях российским климатом, которые V9X прошёл нынешней зимой. Будущую новинку тестировали на сопротивляемость морозам и неблагоприятным дорожным условиям. Кроме того, оценивалась работа медиасистем, включая голосовой ассистент, климатической установки и светотехники.
Вам интересно, сколько будет стоить Wey V9X в России?
