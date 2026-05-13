Большой кроссовер Wey V9X испытали морозами перед запуском в России

В основе V9X лежит новейшая платформа GMW One — она подразумевает применение 800-вольтовой архитектуры и системы быстрой зарядки, позволяющей пополнить энергозапас на пробег 200 километров за 5 минут. В движение гибрид приводит установка из 2,0-литрового ДВС мощностью 238 сил и двух электромоторов, обеспечивающих полный привод. Мощность установки составляет 680, 694 или 748 лошадиных сил в зависимости от модификации. В Китае на выбор предложат три варианта тяговых аккумуляторов ёмкостью от 55,4 до почти рекордных для сегмента 80 киловатт-часов. Совокупный запас хода заявлен в диапазоне от 1632 до 1700 километров, а на чистом электричестве — от 310 до 470 километров.