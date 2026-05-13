Большой кроссовер Wey V9X испытали морозами перед запуском в России

За три месяца тестовый прототип проехал 30 тысяч километров по российским дорогам
Фото: Wey

К выходу на российский рынок готовится флагманская трёхрядная модель марки Wey (входит в концерн Great Wall Motor) — гибридный кроссовер V9X. Перед запуском, запланированным на четвёртый квартал этого года, были проведены трёхмесячные испытания V9X в различных дорожных и климатических условиях, в том числе на 35-градусном морозе.

  • В ходе испытаний, которые продлились с января по апрель, V9X проехал около 30 тысяч километров по городским и областным дорогам, автомагистралям и горным участкам. Тесты проводились в том числе в Москве, Сургуте и Мурманске. 
  • В программу входили испытания систем автомобиля в условиях реальной эксплуатации, от гибридной силовой установки до мультимедиа, систем безопасности и климат-контроля. Особое внимание было уделено холодному пуску, стабильности параметров при низких температурах, поведению технических жидкостей, эффективности систем энергоснабжения, а также резистентности кузовных элементов к воздействию холода. 
  • Параллельно оценивалась русификация интерфейса мультимедийной системы, функциональность камер кругового обзора, алгоритм работы фар и точность распознавания команд голосового ассистента. 

Wey V9X на Пекинском автосалоне. Фото: Журнал Авто.ру

  • В основе V9X лежит новейшая платформа GMW One — она подразумевает применение 800-вольтовой архитектуры и системы быстрой зарядки, позволяющей пополнить энергозапас на пробег 200 километров за 5 минут. В движение гибрид приводит установка из 2,0-литрового ДВС мощностью 238 сил и двух электромоторов, обеспечивающих полный привод. Мощность установки составляет 680, 694 или 748 лошадиных сил в зависимости от модификации. В Китае на выбор предложат три варианта тяговых аккумуляторов ёмкостью от 55,4 до почти рекордных для сегмента 80 киловатт-часов. Совокупный запас хода заявлен в диапазоне от 1632 до 1700 километров, а на чистом электричестве — от 310 до 470 километров.

Сколько Wey V9X будет стоить на российском рынке, пока неизвестно. В Китае на раннем этапе приёма предзаказов кроссовер оценили в 371,8–411,8 тысячи юаней (от 4 до 4,5 миллиона рублей).

#Большие кроссоверы#Новинки#Сделано в Китае#WEY#Wey V9X
