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Японские продавцы остановили поставки подержанных машин в Россию

Участники рынка подержанных автомобилей прогнозируют приостановки операций
Новости
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Приобретённые жителями Дальнего Востока в Японии автомобили с пробегом не выпускают из страны. Как пишет местная редакция «Федерал Пресс», отменены все рейсы контейнеровозов в Приморье.

  • По данным источников издания, из Японии в Россию сейчас не поставляются даже приобретённые россиянами на местных аукционах и полностью оплаченные автомобили.
  • Участники рынка подержанных автомобилей связывают это с колебаниями курса рубля и санкциями со стороны Японии. Кроме того, в качестве причины называется также возможная инициатива со стороны самих покупателей. Автомобили снимают с рейсов из-за того, что ввозные пошлины на них рассчитываются на основании стоимости покупки, которая в рублёвом эквиваленте за последние дни серьёзно выросла.
  • Издание «Новости Владивосток» также сообщает о перебоях в этих операциях: по состоянию на утро 25 февраля был отменён как минимум один грузовой рейс, наблюдались перебои с денежными переводами в Японию, которые принимались только в долларах. Однако позже стало известно, что на рейс поставили другое судно. Тем не менее, сообщается о закрытии на неопределённый срок принимающих приобретённые автомобили стоянок на территории Японии, а также о возможности временного затишья на вторичном рынке до стабилизации курса рубля.

В декабре прошлого года одно из грузовых судов с автомобилями прибыло в Приморье полностью замороженным: машины доставили в Россию покрытыми толстым слоем льда.

Купили бы себе автомобиль с пробегом из Японии?

Так давно уже купил и доволен
Если только что-то очень редкое
Нет, не люблю ни правый руль, ни японские марки

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#Новости рынка
Комментарии
Комментарии13
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25 февраля 2022
Дорогие друзья. ВСЁ! Больше никаких распилов из японии
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26 февраля 2022
Согласен. Да еще многое старье с радиационным фоном.
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28 февраля 2022
С чем ты там согласен? У тебя под боком аж несколько областей с повышенным радиационным фоном, Славчик. Челябинская, Калужская, Орловская, Брянская области и т.д Которые еще неизвестно когда выветрятся. Так же, ты никогда не узнаешь, где есть ядерные могильники, или дома с этим самым фоном.
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Комментарий удален
25 февраля 2022
Не нужен этот конструктор из Японии, пусть сами на нём ездят.
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26 февраля 2022
А причём здесь конструкторы?!<br />Привозят под заказ отличные надежные машины 3-5 лет, пошлина, экспертиза, регистрация, процедура отработана.
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26 февраля 2022
Конструкторы, радиация, ужос, какой шлак у людей в голове.
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28 февраля 2022
Привет ботам.
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28 февраля 2022
пруль может быть только донором, для УАЗа например
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28 февраля 2022
что такое уаз? Это не та телега что по дороге из салона до дома успевает сгнить?
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28 февраля 2022
УАЗ-это для мужиков,он пока сгниёт,ты сынок успеешь 3 раза паспорт сменить
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28 февраля 2022
Эти дрова гниют в первый год
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28 февраля 2022
Трёп очередной, аукционы Японии работают, машины во Владик везут. Только цена уже в гору из-за курса. Просто ажиотаж, трудности временные с оплатой в валюте и очереди уже в нашей стране на отправках в регионы.
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