Японские продавцы остановили поставки подержанных машин в Россию

Приобретённые жителями Дальнего Востока в Японии автомобили с пробегом не выпускают из страны. Как пишет местная редакция «Федерал Пресс», отменены все рейсы контейнеровозов в Приморье.

По данным источников издания, из Японии в Россию сейчас не поставляются даже приобретённые россиянами на местных аукционах и полностью оплаченные автомобили.

Участники рынка подержанных автомобилей связывают это с колебаниями курса рубля и санкциями со стороны Японии. Кроме того, в качестве причины называется также возможная инициатива со стороны самих покупателей. Автомобили снимают с рейсов из-за того, что ввозные пошлины на них рассчитываются на основании стоимости покупки, которая в рублёвом эквиваленте за последние дни серьёзно выросла.

Издание «Новости Владивосток» также сообщает о перебоях в этих операциях: по состоянию на утро 25 февраля был отменён как минимум один грузовой рейс, наблюдались перебои с денежными переводами в Японию, которые принимались только в долларах. Однако позже стало известно, что на рейс поставили другое судно. Тем не менее, сообщается о закрытии на неопределённый срок принимающих приобретённые автомобили стоянок на территории Японии, а также о возможности временного затишья на вторичном рынке до стабилизации курса рубля.

В декабре прошлого года одно из грузовых судов с автомобилями прибыло в Приморье полностью замороженным: машины доставили в Россию покрытыми толстым слоем льда.