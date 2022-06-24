«Антикризисная» Lada Granta получит кондиционер

Войдёт ли кондиционер в состав некоей новой комплектации или будет предлагаться в качестве опции за дополнительную плату, неизвестно. На данный момент для Гранты предлагается, помимо возможности выбора цвета кузова, только одна опция — легкосплавные колёсные диски на 15 дюймов по цене 17 тысяч рублей. В базе автомобиль оснащается 14-дюймовыми «штамповками».