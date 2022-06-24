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«Антикризисная» Lada Granta получит кондиционер

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ добавит упрощённой версии Lada Granta кондиционер, которым сейчас модель не оснащается. Как сообщают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», производство такой Гранты стартует в августе. Как именно подорожает модель, пока неизвестно.

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  • Сейчас Lada Granta сходит с конвейера в единственной комплектации Classic'22, в которую включены электроусилитель руля и передние электростеклоподъёмники, но отсутствуют, к примеру, медиаустройства, АБС и «тревожная кнопка». Для регулировки климата в салоне предусмотрен только обогрев. Цена — от 675 900 рублей за четырёхдверный кузов.
  • Войдёт ли кондиционер в состав некоей новой комплектации или будет предлагаться в качестве опции за дополнительную плату, неизвестно. На данный момент для Гранты предлагается, помимо возможности выбора цвета кузова, только одна опция — легкосплавные колёсные диски на 15 дюймов по цене 17 тысяч рублей. В базе автомобиль оснащается 14-дюймовыми «штамповками».

Ранее сообщалось, что кондиционер войдёт в состав топового варианта исполнения Гранты под названием Drive Active. При этом «подогретая» версия модели получит, по предварительным данным, тот же самый 90-сильный двигатель, которым оснащается и базовая модификация.

Переплатили бы за кондиционер?

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