2 тысячи антикризисных Lada Granta остались без рулей
АвтоВАЗ накопил на территории около 2 тысяч новых экземпляров Lada Granta в комплектации Classic’22. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», их нельзя отправить дилерам, так как у каждого автомобиля отсутствует рулевое колесо.
- Lada Granta в «антикризисном» исполнении Classic'22 лишена среди прочего водительской подушки безопасности. Поэтому модель с самого начала производства комплектуют альтернативным рулевым колесом.
- Производит его для конвейера некое предприятие из Челябинска, и, по данным источников сообщества, партнёр АвтоВАЗа по неизвестным причинам прекратил поставки. Автомобили без рулей складируются на территории завода — когда у АвтоВАЗа снова появятся комплектующие, Гранты планируется дособрать и отправить дилерам для продажи. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно.
Сейчас импортозамещённая Lada Granta выпускается в трёх вариантах исполнения — стандартном (три кузова), вседорожном Granta Cross (только универсал) и «подогретом» Drive Active (только седан). Все эти версии продаются в одной комплектации и с одним 90-сильным двигателем с единственным существенным отличием: у Granta Drive Active есть более богатая версия с кондиционером, подогревом передних кресел и магнитолой по цене 845 500 рублей.
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