Оставить коммент

Продажи электрокаров российской марки Evolute стартуют с небольшого кроссовера

2 тысячи антикризисных Lada Granta остались без рулей

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ накопил на территории около 2 тысяч новых экземпляров Lada Granta в комплектации Classic’22. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», их нельзя отправить дилерам, так как у каждого автомобиля отсутствует рулевое колесо.

Читайте нас в Дзене!
  • Lada Granta в «антикризисном» исполнении Classic'22 лишена среди прочего водительской подушки безопасности. Поэтому модель с самого начала производства комплектуют альтернативным рулевым колесом.
  • Производит его для конвейера некое предприятие из Челябинска, и, по данным источников сообщества, партнёр АвтоВАЗа по неизвестным причинам прекратил поставки. Автомобили без рулей складируются на территории завода — когда у АвтоВАЗа снова появятся комплектующие, Гранты планируется дособрать и отправить дилерам для продажи. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно.

Сейчас импортозамещённая Lada Granta выпускается в трёх вариантах исполнения — стандартном (три кузова), вседорожном Granta Cross (только универсал) и «подогретом» Drive Active (только седан). Все эти версии продаются в одной комплектации и с одним 90-сильным двигателем с единственным существенным отличием: у Granta Drive Active есть более богатая версия с кондиционером, подогревом передних кресел и магнитолой по цене 845 500 рублей.

Нравится вам руль антикризисной Гранты?

Комментарии1

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Бэл 64
Что-то не встречал такие цены у дилеров. По такой цене можно было взять в простом исполнении +допы(коврики, защита и прочее не очень нужное). Такая цена стояла в салоне на стенде, но по такой никто не продавал.
29 июня 2023
Ответить
Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании