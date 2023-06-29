2 тысячи антикризисных Lada Granta остались без рулей

Lada Granta в «антикризисном» исполнении Classic'22 лишена среди прочего водительской подушки безопасности. Поэтому модель с самого начала производства комплектуют альтернативным рулевым колесом.

Производит его для конвейера некое предприятие из Челябинска, и, по данным источников сообщества, партнёр АвтоВАЗа по неизвестным причинам прекратил поставки. Автомобили без рулей складируются на территории завода — когда у АвтоВАЗа снова появятся комплектующие, Гранты планируется дособрать и отправить дилерам для продажи. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно.

Сейчас импортозамещённая Lada Granta выпускается в трёх вариантах исполнения — стандартном (три кузова), вседорожном Granta Cross (только универсал) и «подогретом» Drive Active (только седан). Все эти версии продаются в одной комплектации и с одним 90-сильным двигателем с единственным существенным отличием: у Granta Drive Active есть более богатая версия с кондиционером, подогревом передних кресел и магнитолой по цене 845 500 рублей.