Сборку Lada Vesta начали переносить в Тольятти

АвтоВАЗ уже инициировал перенос производства Lada Vesta с завода «Лада-Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Об этом сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте». Судьба ижевского предприятия пока не уточняется.
- Специалисты тольяттинского подразделения АвтоВАЗа, по данным инсайдеров, уже находятся в Ижевске. Их задача на данный момент — демонтаж производственных линий для последующей отправки оборудования в Тольятти.
- Предполагается, что официально о трансформации производства АвтоВАЗ объявит в период до 10 августа нынешнего года.
Lada Vesta — единственная модель, которую собирают в Ижевске. Пока не уточняется, чем будут загружены производственные мощности предприятия после переноса её сборки в Тольятти. Ранее глава региона Александр Бречалов заявлял, что Минпромторг не планирует закрывать ижевский завод. Нынешний руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в середине июня утверждал, что в начале 2023 года здесь может быть возобновлено производство обновлённой Lada Vesta NG.
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