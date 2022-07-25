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Сборку Lada Vesta начали переносить в Тольятти

Чем будет заниматься завод после переноса, не уточняется
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АвтоВАЗ уже инициировал перенос производства Lada Vesta с завода «Лада-Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Об этом сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте». Судьба ижевского предприятия пока не уточняется.

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  • Специалисты тольяттинского подразделения АвтоВАЗа, по данным инсайдеров, уже находятся в Ижевске. Их задача на данный момент — демонтаж производственных линий для последующей отправки оборудования в Тольятти.
  • Предполагается, что официально о трансформации производства АвтоВАЗ объявит в период до 10 августа нынешнего года.

Lada Vesta — единственная модель, которую собирают в Ижевске. Пока не уточняется, чем будут загружены производственные мощности предприятия после переноса её сборки в Тольятти. Ранее глава региона Александр Бречалов заявлял, что Минпромторг не планирует закрывать ижевский завод. Нынешний руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в середине июня утверждал, что в начале 2023 года здесь может быть возобновлено производство обновлённой Lada Vesta NG.

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#Автопром#Кризис 2022#LADA (ВАЗ)#Vesta
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