Сборку Lada Vesta начали переносить в Тольятти

Специалисты тольяттинского подразделения АвтоВАЗа, по данным инсайдеров, уже находятся в Ижевске . Их задача на данный момент — демонтаж производственных линий для последующей отправки оборудования в Тольятти.

Предполагается, что официально о трансформации производства АвтоВАЗ объявит в период до 10 августа нынешнего года.

Lada Vesta — единственная модель, которую собирают в Ижевске. Пока не уточняется, чем будут загружены производственные мощности предприятия после переноса её сборки в Тольятти. Ранее глава региона Александр Бречалов заявлял, что Минпромторг не планирует закрывать ижевский завод. Нынешний руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в середине июня утверждал, что в начале 2023 года здесь может быть возобновлено производство обновлённой Lada Vesta NG.