На продажу выставили культовый спорткар Toyota MR2 из 1990-х, который не ездил 32 года

Британская компания Appreciating Classic выставила на продажу необычное купе Toyota MR2 первого поколения. Несмотря на то, что автомобиль собрали в 1990 году, он выглядит практически новым, так как проехал за это время всего 2,2 тысячи километров. Просят за спорткар 34 995 фунтов (41,6 тысячи долларов), и это всего на 355 фунтов меньше стартовой цены гибридной Toyota RAV4 в Великобритании.