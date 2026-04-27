39-летняя Supra уйдёт с молотка: на ней всё ещё заводские шины

На аукционе Mecum в середине мая будет выставлен необычный лот — Toyota Supra выпуска 1987 года, которой почти не пользовались. За 39 лет автомобиль проехал менее 8,5 тысячи километров, то есть в среднем чуть больше 200 километров в год. Подчёркивается, что машина полностью в оригинальном состоянии и до сих пор «обута» в шины, установленные на конвейере, но ценовых ожиданий аукционный дом не приводит.
- Toyota Supra имеет кузов тарга со съёмными панелями крыши и выдвижные фары. Цвет кузова Pearl White был в то время эксклюзивом для Supra с турбомоторами, интерьер отделан тёмно-бордовой кожей и не имеет следов износа. Автомобиль укомплектован «турбошестёркой» объёмом 3,0 литра, которая развивает 231 л.с. и 325 Нм в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и дифференциалом повышенного трения.
- Подробностей биографии автомобиля аукционисты не приводят. Известно лишь, что первый владелец у этой Toyota Supra появился в феврале 1988 года в Канаде. Фотографии, прилагаемые к объявлению о продаже, вероятнее всего, сделаны в шоуруме некоего дилерского центра, который, исходя из описания, выкупил спорткар у первоначального хозяина. К тарге прилагается заводская документация.
В апреле с молотка ушла ещё одна необычная «капсула времени» — Dodge Viper выпуска 2017 года в редкой комплектации, проехавший с момента сборки всего 70 километров. Заплаченная за автомобиль сумма стала ценовым рекордом среди Viper для дорог общего пользования.
