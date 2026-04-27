39-летняя Supra уйдёт с молотка: на ней всё ещё заводские шины

На аукционе Mecum в середине мая будет выставлен необычный лот — Toyota Supra выпуска 1987 года, которой почти не пользовались. За 39 лет автомобиль проехал менее 8,5 тысячи километров, то есть в среднем чуть больше 200 километров в год. Подчёркивается, что машина полностью в оригинальном состоянии и до сих пор «обута» в шины, установленные на конвейере, но ценовых ожиданий аукционный дом не приводит.