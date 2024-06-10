За 29-летнюю Toyota Supra с пробегом 16 000 километров на аукционе дают 150 тысяч долларов

На онлайн-аукционе Cars&Bids продаётся спорткар Toyota Supra 1995 года выпуска. Он проехал чуть больше 16 000 километров и находится в идеальном состоянии. За несколько часов до окончания торгов ставка достигла 150 тысяч долларов.
- На продажу выставлена Supra чёрного цвета с чёрным кожаным салоном. Согласно прилагающимся документам, новой она стоила 51 680 долларов. Таким образом, машина почти за 30 лет выросла в цене в три раза.
- У спорткара перекрашивался передний бампер, есть следы незначительной коррозии на днище и лёгкие царапины на кузове. В истории значится небольшое ДТП. При этом у автомобиля честный пробег в 16 тысяч километров и недавно пройденное техобслуживание.
- Машина представлена в версии для рынка США. Её битурбомотор 3.0 развивает 325 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Привод задний. Supra оснащена 17-дюймовыми литыми дисками, съёмной крышей, дифференциалом повышенного трения, климат-контролем, штатной аудиосистемой, электропакетом.
- Toyota Supra четвёртого поколения выпускалась с 1993 по 2002 год. Модель крайне популярна у спортсменов и любителей тюнинга. Поэтому продающийся экземпляр в абсолютно стоковом состоянии — это большая редкость.
Актуальное, пятое поколение Супры вышло в 2019 году. У японского купе есть клон — родстер BMW Z4. Жизненный цикл обеих моделей завершится в 2026 году. Решение о преемниках пока не принято. Не исключено, что на фоне снизившегося спроса их не будет.
Отдали бы такие деньги за Супру?
Да, это же легенда
Без тюнинга она не катит
Нет, это слишком
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