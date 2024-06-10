За 29-летнюю Toyota Supra с пробегом 16 000 километров на аукционе дают 150 тысяч долларов

Машина представлена в версии для рынка США. Её битурбомотор 3.0 развивает 325 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Привод задний. Supra оснащена 17-дюймовыми литыми дисками, съёмной крышей, дифференциалом повышенного трения, климат-контролем, штатной аудиосистемой, электропакетом.

Toyota Supra четвёртого поколения выпускалась с 1993 по 2002 год. Модель крайне популярна у спортсменов и любителей тюнинга. Поэтому продающийся экземпляр в абсолютно стоковом состоянии — это большая редкость.

Актуальное, пятое поколение Супры вышло в 2019 году. У японского купе есть клон — родстер BMW Z4. Жизненный цикл обеих моделей завершится в 2026 году. Решение о преемниках пока не принято. Не исключено, что на фоне снизившегося спроса их не будет.