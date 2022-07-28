«Аурусу» дадут 4,7 миллиарда рублей на выпуск гибридов

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Минпромторг одобрил заявку Aurus на заключение специнвестконтракта, пишет ТАСС. В его рамках в развитие проекта планируется инвестировать более 4,7 миллиарда рублей. Aurus, в свою очередь, должен будет выпустить более 7,5 тысячи автомобилей, однако в какие сроки это произойдёт, не уточняется.
Сейчас линейка премиального бренда состоит только из одной модели — седана Senat. Однако уже в нынешнем году компания рассчитывает как показать, так и запустить производство внедорожника Komendant. Кроме того, уже были продемонстрированы перспективные проекты электромотоцикла Merlon и седана Senat с силовой установкой на топливных элементах.
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