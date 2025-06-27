Тойоты (и один Лексус) с непривычным тюнингом из Японии, которые можно купить в России

Среди автомобилей, которые попадают в нашу страну из Японии, есть не только праворульные уникумы вроде Mitsuoka Galue или Nissan Pao, но и вполне привычные модели, но с нетривиальными доработками. Дикие, но симпатичные, абсурдные, но мощные, забавные и практичные разом — эти тачки покажутся интересными как скучным прагматикам, так и любителям залихватских доработок. Сегодня расскажем об автомобилях компании Toyota, которые на родине доработали так, как в России не очень принято.
За годы автомобильное сообщество стало толерантнее к любителям пышных обвесов на Крузаки и Лексусы, но этот «праворукий» Land Cruiser диковат даже по меркам Алиэкспресса. За эпатаж и внимание прохожих тут в ответе пластиковые накладки и хромированные молдинги Invader, а ниши раздутых арок отчаянно пытаются заполнить литые колёса на изящных спицах. Из-под заднего бампера торчат четыре ствола глушителей, а чтобы вид у внедорожника был убедительно грозным, празднично-белый кузов дополнен чёрным стайлингом. Кажется, встретить вторую такую Тойоту можно только во сне.
Интерьер Крузака, судя по всему, тоже претерпел изменения, хотя на фото в объявлении можно оценить лишь дополнительный пассажирский экран и немного электронных гаджетов. Немногословен и сам продавец, пожелавший ограничиться предельно кратким описанием: «хорошая машина, замечаний нет». Хотелось бы думать, что человек просто привык к тюнингу и не видит в доработках ничего экстраординарного.
Куда более «трушно» выглядит классический Land Cruiser, ввезённый из Японии с высокой аукционной оценкой. Строгий рубленый кузов без проблемных мест, блестящий хром экстерьера и дерево в салоне вполне оправдывают высокую цену. Но центром притяжения внимания остаётся кастомный наддув, трубы которого пафосно торчат снаружи.
«Улитка» турбины гонит воздух в недра доработанного дизеля 1HZ с усиленной поршневой группой и «прокачан«ной» топливной системой. На асфальте Крузак чувствует себя бодро, а прокладывать путь вне дорог помогают штатные блокировки дифференциалов, «мощная» понижайка и доработанная компонентами Bilstein пневмоподвеска с двухдюймовым (50 мм) лифтом и полиуретановыми втулками. А чтобы километры дорог покорялись непринуждённо и весело, в салоне предусмотрительно инсталлирована дорогая музыка, компоненты которой при желании можно быстро замаскировать под уютное ретро. Так, для аутентичности.
Предпочитаете Land Cruiser покомпактнее? Пожалуйста! Этот Prado 2019 года выпуска и с пробегом всего 10 000 километров прекрасно вам подойдёт. Однако покорять на нём бездорожье, как на «Прадиках» из нашей недавней подборки, мы бы вам не рекомендовали, несмотря на наличие зубастых шин и заметного лифта подвески.
Всё дело в том, что машину доукомплектовали обвесом от компании Modelista, который предполагает переделки переднего и заднего бамперов. И если на корме изменения не так значительны, то спереди у автомобиля появилась здоровенная «губа» с красивыми хромированными клыками, которую при малейшей потере концентрации за рулём можно отстегнуть на первой же кочке. Но смотрится Prado неординарно и ярко — с этим не поспоришь.
При всей многогранности дизайна вседорожник Lexus RX успел примелькаться на дороге. Само собой, на помощь заскучавшему лексусоводу приходят готовые обвесы десятков различных компаний, которыми можно доработать экстерьер и по-новой влюбиться в свой кроссовер. Менее тривиальный вариант для ценителя марки — купить автомобиль уже в тюнинге, причём с правым рулём и небольшим японским прошлым. В данном случае речь идёт о 10 тысячах километров, указанных продавцом в объявлении.
Версия RX 450h — это гибрид с мотором V6 3,5 и электродвигателем, которые суммарно развивают свыше 300 лошадиных сил. А комплектация F Sport, набор доработок и белоснежный цвет кузова делают образ «ар-икса» менее бытовым и семейным, а также не таким пригодным для попыток припарковаться впритирку с высоким бордюром.
Ну и раз уж мы затронули тему тюнингованных кроссоверов, то как вам этот Toyota RAV4? С обвесом, который как бы намекает на то, что на этом автомобиле лучше даже не пытаться припарковаться на тротуаре. Потому что всё роскошное оперение, распределённое по всему периметру автомобиля, потом придётся собирать по всей округе.
Такой бы внешности, в духе трансформеров, ещё бы какой-нибудь бодрый силовой агрегат, но под капотом «рафика» прячется двухлитровый мотор на 175 лошадиных сил, сочетающийся с вариатором. А ещё продавец обещает состояние нового автомобиля, максимальную комплектацию и «шикарную музыку». И на это обязательно кто-то обратит внимание, как только отойдёт от изучения всех деталей и изгибов внешности.
Что-что говорите? Предыдущий RAV4 недостаточно радикален для вас и нужно что-то покруче? Что же, ловите абсолютно сумасшедший C-HR, который выглядит так, словно завтра ему выступать в DTM (или любом другом кузовном гоночном чемпионате)!
Этот обвес для городского кроссовера подготовило заводское ателье Тойоты — TRD. Однако сильно изменённой внешностью дело не ограничилось: C-HR добавили ещё другую выхлопную систему с квартетом патрубков выхлопной системы, 20-дюймовые колёса и новые стойки.
Пробег кроссовера — всего 34 000 километров, а в списке оснащения, кажется, есть всё, чего только можно пожелать для компактной Тойоты. Однако прыти, соответствующей внешности, от C-HR ждать не стоит: в движение машина приводится 98-сильным гибридом, который крутит только передние колёса. Зато экономичность должна быть на зависть многим!
Это в России Toyota Alphard — нетривиальный бизнес-шатл и обитатель корпоративных автопарков, а в Японии из вэна нередко делают что-нибудь очень необычное и яркое. Этот экземпляр — отличный пример!
И без того выразительной «морде» в данном случае добавили злющий бампер с кучей хромированных элементов, прикрутили пороги, которые довели дорожный просвет практически до нулевого значения, на место штатных воткнули здоровые диски, а сзади картину дополнили четырьмя патрубками выпуска и большим антикрылом на верхней кромке пятой двери. Уже хотите отправиться на таком автомобиле в путешествие, не так ли?
Тем более, что для длительных заездов у этой Тойоты всё имеется: экономичный гибридный силовой агрегат на 152 лошадиные силы и система полного привода. Если уж и мечтать об автобусе, то именно о таком, да?