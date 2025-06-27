Тойоты (и один Лексус) с непривычным тюнингом из Японии, которые можно купить в России

За годы автомобильное сообщество стало толерантнее к любителям пышных обвесов на Крузаки и Лексусы, но этот «праворукий» Land Cruiser диковат даже по меркам Алиэкспресса. За эпатаж и внимание прохожих тут в ответе пластиковые накладки и хромированные молдинги Invader, а ниши раздутых арок отчаянно пытаются заполнить литые колёса на изящных спицах. Из-под заднего бампера торчат четыре ствола глушителей, а чтобы вид у внедорожника был убедительно грозным, празднично-белый кузов дополнен чёрным стайлингом. Кажется, встретить вторую такую Тойоту можно только во сне.

Интерьер Крузака, судя по всему, тоже претерпел изменения, хотя на фото в объявлении можно оценить лишь дополнительный пассажирский экран и немного электронных гаджетов. Немногословен и сам продавец, пожелавший ограничиться предельно кратким описанием: «хорошая машина, замечаний нет». Хотелось бы думать, что человек просто привык к тюнингу и не видит в доработках ничего экстраординарного.

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