Китайская марка Dongfeng выпустила электровседорожник за 540 тысяч рублей

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В линейке марки Dongfeng на домашнем рынке появился суперкомпактный кросс-хэтч Nano Box. Это перелицованный хэтчбек Renault Kwid. Модель так же известна как Dacia Spring, а в Китае у неё ещё четыре названия помимо Nano Box. Новинка стоит в Поднебесной от 65,7 до 71,7 тысячи юаней (от 540 до 590 тысяч рублей), пишет портал CarNewsChina.
«Близнец» Dongfeng Nano Box — модель Renault City K-ZE — продаётся на китайском рынке уже три года. У него те же характеристики мотора и аккумулятора.
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