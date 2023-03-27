Запуск иранских машин в РФ, ещё один Эволют и флагманский Exeed для России. Главное за день

Автобренды, которые приостановили работу в России, не отказывались от гарантийных обязательств. Однако поставки запчастей за год наладить так и не удалось, и сейчас некоторые клиенты ждут гарантийной замены деталей очень долго. Мы поговорили с человеком, который оказался в подобной ситуации, и узнали у экспертов, как он может поступить по закону.

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