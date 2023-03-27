Запуск иранских машин в РФ, ещё один Эволют и флагманский Exeed для России. Главное за день

Добрый вечер! Российский бренд Evolute показал флагманский электрокроссовер i-Sky. Производство новинки на заводе в Липецкой области начнётся до конца первого полугодия. Таким образом, в продаже машина может появиться в июле или августе. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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7 проблем «первого» Audi Q5
Кроссовер Audi Q5 первого поколения оказался долгожителем: он выпускался с 2008 по 2017 год! Во многом потому, что до последнего дня оставался одним из бестселлеров класса. Но какие проблемы способен подкинуть этот паркетник с возрастом? Сейчас расскажем!
Первый тест нового Changan
Приставка PLUS в названии этого автомобиля не должна вводить вас в заблуждение: марка Changan привезла в Россию не просто модернизированный или дополненный вариант немолодого уже паркетника CS55, а машину по-настоящему нового поколения. Мы прокатились на свежем кроссовере и готовы рассказать о нём всё самое интересное.
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Автобренды, которые приостановили работу в России, не отказывались от гарантийных обязательств. Однако поставки запчастей за год наладить так и не удалось, и сейчас некоторые клиенты ждут гарантийной замены деталей очень долго. Мы поговорили с человеком, который оказался в подобной ситуации, и узнали у экспертов, как он может поступить по закону.
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Первый в мире кроссовер, который появился задолго до «Нивы», но оказался никому не нужен: вспоминаем историю Willys Overland Jeepster!
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