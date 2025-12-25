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Тесты про Haval
F7
4,6
104 отзыва
1 666 новых
774 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 среднеразмерных кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
19
24
22 октября 2025
Тесты
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Тесты
Подборки
Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Haval F7 против Geely Atlas: тест кроссоверов, которые метят в бестселлеры
8
27
15 мая 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Haval F7: плюсы и минусы важного для РФ кроссовера
Партнёр рубрики
|
Финуслуги
20
24
28 апреля 2025
Тесты
Dashing против F7: тест полноприводных кроссоверов дешевле 4 миллионов
Партнёр рубрики
|
Финуслуги
16
1
17 апреля 2025
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
F7
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