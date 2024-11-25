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Тесты про Haval
H3
4,6
27 отзывов
1 740 новых
133 с пробегом
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Куда смотреть? Первый тест кроссоверов Haval H3 и H7 после важного обновления
10
11
27 марта
Тесты
Подробный тест Haval H3: все плюсы и минусы городского кроссовера с внешностью внедорожника
17
41
25 ноября 2024
Тесты
Haval H3 против Jaecoo J7: битва городских кроссоверов, которые хотят казаться внедорожниками
5
27
31 октября 2024
Тесты
Первый тест кроссовера Haval H3, который выглядит как внедорожник
11
27 мая 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
H3
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