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Тесты про Haval
Dargo
4,6
42 отзыва
832 новых
397 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Строго двести и четыре: первый тест обновлённого Haval Dargo
11
10
8 мая
Тесты
Проект «Бездорожье»: способные кроссоверы Jetour T2 и Haval Dargo X в приполярной пустыне
6
24
26 августа 2024
Тесты
Большой тест полноприводных китайских кроссоверов: экспертные испытания на спецоборудовании
8
25
5 июля 2023
Тесты
Первый тест самого внедорожного Haval Dargo X в 6 главных фактах
1
30 января 2023
Тесты
Кто дальше? Haval Dargo против Subaru Forester на бездорожье
2
7
13 октября 2022
Тесты
Побег от скуки. Все плюсы и минусы Haval Dargo: подробный тест
7
3
8 сентября 2022
Тесты
Старый друг против новых двух: сравнительный тест кроссоверов Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro Max и Skoda Kodiaq
25 августа 2022
Тесты
Переупаковка. Haval Dargo: первый тест харизматичного китайского кроссовера
1
25 июля 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
Dargo
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