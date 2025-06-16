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Тесты про Haval
M6
4,4
38 отзывов
1 554 новых
363 с пробегом
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Подробный тест Haval M6: все плюсы и минусы кроссовера за 2 миллиона рублей
36
61
16 июня 2025
Тесты
Первый тест Haval M6: большого и дешёвого кроссовера, аналогов которому нет
2
14
27 октября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
M6
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